El Parlament presenta al·legacions davant del TC per defensar la resolució que demanava abolir la monarquia

Més de dos mesos després que el Parlament de Catalunya aprovés la resolució en què reprovava el paper de Felip VI en el Procés i demanava l'abolició de la monarquia, la petició porta cua. Aquest divendres al matí la cambra catalana ha presentat un escrit d'al·legacions per defensar la "plena constitucionalitat" del text després que el Tribunal Constitucional n'impugnés diversos punts.

Els apartats de fricció corresponen a les lletres c i d del bloc 15 de l'epígraf II, aquells en què el Parlament "rebutja i condemna" el posicionament que va adoptar Felip VI respecte al Procés, la seva "intervenció en el conflicte català" i la "justificació de la violència" exercida pels cossos policials espanyols per reprimir el referèndum de l'1-O. A més, l'òrgan judicial també va desestimar la secció en què es "referma el compromís amb els valors republicans" i s'aposta per "l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia".



El text finalment aprovat va ser presentat per Catalunya en Comú - Podem i va rebre els suports de JxCat, ERC i l'abstenció de la CUP. L'aleshores portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, va defensar que la resolució permetia mostrar que Catalunya "no rendeix homenatge a la monarquia" i, en castellà, va afegir que "ni va ser mai ni serà mai el nostre rei".