El Parlament aprovarà el 24 d'abril els pressupostos en un ple presencial però reduït

Els pressupostos de la Generalitat i la llei de mesures fiscals ja tenen data per ser aprovats: el divendres 24 d'abril. Així s'ha decidit aquest dimarts en la reunió de la mesa i de la junta de portaveus, han explicat a l'ARA fonts parlamentàries. Aquest dia la crisi sanitària pel covid-19 deixarà una imatge inèdita al palau del Parlament: serà un ple presencial però amb format reduït. Per evitar contagis i seguir amb les normes de confinament, només hi assistiran un màxim de 21 diputats dels 135 en total que té la cambra.

Els diputats que no hi puguin assistir podran votar de dues maneres: delegant el seu vot al representant del grup que estigui físicament al ple o votant telemàticament. La primera fórmula –la de la delegació del vot– era una pràctica habitual, però no la segona –la del vot telemàtic–. La mesa finalment ha pres la decisió que també es pugui votar telemàticament a partir d'un informe del departament d'informàtica que va rebre la setmana passada i considera que aquesta modalitat de vot està emparada per l'article 95 del reglament del Parlament. Aquest article regula tots els supòsits per delegar el vot, però no menciona la via telemàtica.

La qüestió telemàtica havia generat l'enèsima discrepància entre JxCat i ERC. Els primers volien una reforma exprés del reglament del Parlament per celebrar plens telemàtics –tot el ple, no només el sistema de vot– de manera imminent. ERC, en canvi, veia impossible aquesta reforma per la via ràpida i defensava fer-la pel procediment i els terminis habituals. Finalment, no hi haurà ple telemàtic però sí sistema de votació a distància.

Donacions pel covid-19

El Parlament també ha decidit que serà la setmana que ve quan aprovarà la liquidació dels seus pressupostos del 2019 i decidirà què fa amb l'estalvi generat de dos milions d'euros. Sobre la taula hi ha la proposta del president de la institució, Roger Torrent, de donar-los a la conselleria de Salut perquè els dediqui a la lluita contra el virus. També hi ha el compromís dels diputats de dedicar el 25% del seu sou a la mateixa causa. La mesa ha demanat a l'oïdora de comptes –que vetlla per la comptabilitat de la cambra– que estudiï la possibilitat que el Parlament faci donacions a entitats privades que lluiten contra el virus.