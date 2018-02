El Parlament celebrarà un ple la setmana que ve en què es votarà la legitimació de Puigdemont

El Parlament celebrarà el primer ple de la legislatura la setmana que ve en què es debatrà la resolució de Junts per Catalunya per legitimar el president Carles Puigdemont i constatar que el Govern va des destituït de forma "il·legal" pel 155. Així ho ha decidit aquest divendres la mesa i la Junta de Portaveus, a l'espera que el president de la cambra, Roger Torrent, fixi al llarg del dia d'avui la data concreta del plenari.

Aquest matí, JxCat ha presentat la proposta de resolució sense ERC i ha estat admesa per la majoria de la mesa. JxCat l'ha presentat com a "punt de partida" de la legislatura i per defensar el dret de Puigdemont a ser el candidat a la presidència de la Generalitat. El text constata que el cap de l'executiu té la "majoria parlamentària suficient" per tornar a ser elegit pel Parlament. També expressa que en la cambra catalana resideix la voluntat del poble de Catalunya. Ciutadans, posteriorment en roda de premsa, ha anunciat que presentarà una petició de reconsideració a l'admissió a tràmit d'aquesta proposta de resolució perquè va en contra de la llei i està "fora de la realitat".

No serà, però, l'única resolució que es debatrà. La mesa també ha admès a tràmit les resolucions dels socialistes i els comuns. El PSC ha presentat una proposta en què es sotmet a votació que comencin a córrer els terminis cap a unes noves eleccions, constatada la inviabilitat de la candidatura de Puigdemont pel veto del Tribunal Constitucional. El text diu: "El Parlament considera obert el termini de dos mesos establert a la llei de Presidència finit el qual si no s'hagués procedit a investir un president o presidenta de la Generalitat, s'haurà de procedir a convocar noves eleccions".

D'altra banda, els socialistes també demanen que s'investeixi al més aviat possible una un president o presidenta de la Generalitat que pugui formar un govern "estable" i exercir "legalment" les competències dins el marc constitucional. Constata, alhora, que la formació d'un Govern ha d'implicar l'aixecament de l'article 155.

Els comuns, que inauguraran el ple, defensaran una resolució en què s'expressa el rebuig a l'aplicació del 155, es reclama una investidura i un Govern efectiu, i es fa una crida a garantir la protecció de la immersió lingüística. El portaveu dels comuns, Xavier Domènech, ha posat en valor la celebració del ple per debatre la situació del país. "És un ple que ha d'expressar una clarificació de les estratègies davant la situació. S'ha d'afirmar la sobirania del conjunt del poble de Catalunya i reafirmar l'existència de l'autogovern", ha dit en roda de premsa. També ha defensat que s'han de combatre els "atacs a l'escola catalana".

Pel que fa a la resolució de JxCat, Domènech ha dit que "ja n'ha prou del joc simbòlic" i ha instat la majoria independentista a fer una investidura "efectiva". També ha criticat que es vulgui aprovar una resolució política que legitimi Puigdemont com l'avantsala perquè faci un pas al costat. D'altra banda, també ha dit que no comparteixen la proposta del PSC perquè comencin a córrer els terminis perquè els lletrats ja van fer un informe en aquest sentit. El posicionament dels serveis jurídics de la cambra és que el compte enrere no pot començar fins que, almenys, el TC hagi decidit sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la investidura de Puigdemont.