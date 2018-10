Els vots dels quatre diputats processats de JxCat sí que computaran a les comissions del Parlament

La mesa del Parlament, amb els vots de la majoria sobiranista, ha decidit que els vots dels Carles Puigdemont i els tres presos del seu grup -que no computen al ple- siguin vàlids a les comissions. Així ho han explicat fonts del grup socialista després de les reunions de la mesa i la junta de portaveus d'aquest dimarts, després que el PSC reclamés al president del Parlament, Roger Torrent, un informe als lletrats sobre la validesa dels 4 vots a les comissions i l'òrgan rector de la cambra (amb els vots de JxCat i ERC) rebutgés la petició.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha anunciat que el PSC farà una petició de reconsideració un informe als lletrats sobre la validesa dels vots de Carles Puigdemont i els tres presos del seu grup a les comissions. La socialista considera "inadmissible" que aquests vots computin a les comissions, argumentant que, de ser així, "un mateix text que en el ple perd el Govern, si es presenta en comissió el guanyarà".

L'explicació és que, segons es desprèn de l'article 102.2 del reglament de la cambra, el vot dels grups comptaran de manera ponderada en cas que hi hagi un empat a les votacions que es facin en comissió. "En les votacions d'una comissió, s'entén que no hi ha empat quan essent idèntic el sentit en què han votat es membres presents d'un mateix grup parlamentari, la igualtat de vots pot dirimir-se ponderant el nombre de vots de què cada grup disposa en el ple", estableix l'article.