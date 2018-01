El lletrat major del Parlament considera que impugnar la candidatura de Carles Puigdemont "no té cap recorregut"

El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha assegurat aquest divendres que la decisió de l'executiu de Mariano Rajoy d'impugnar la candidatura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat "no té cap recorregut". Ho ha afirmat durant la conferència 'La reforma dels reglaments parlamentaris i la protecció dels drets de les minories' al Parlament basc.



Durant el seminari ha recordat que el Consell d'Estat tampoc "no ha donat suport" a la proposta del gabinet de Rajoy i que es tracta d'una mesura "preventiva" contra algú que, malgrat la seva situació judicial, "no ha estat inhabilitat" per desenvolupar el càrrec per al qual se'l proposa.



En la mateixa línia, ha explicat que "teòricament [Puigdemont] podria assistir" al ple d'investidura del 30 de gener si el jutge ho permetés. Bayona considera que "judicialment" és possible que Puigdemont hi participi de manera presencial i que "seria més lògic" que tant el govern central com els grups de l'oposició de la cambra catalana esperessin a dimarts per prendre cap decisió.

De fet, ha recordat el precedent del candidat a lehendakari d'Herri Batasuna l'any 1987, Juan Carlos Yoldi, que, malgrat la presó preventiva, va poder acudir a la sessió d'investidura.

No obstant això, considera que si el president Puigdemont acabés optant per ser investit de manera telemàtica es produiria "un altre dia negre" per al Parlament, en referència als dies 6 i 7 de setembre de l'any passat, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat.



El 15 de gener els lletrats del Parlament van presentar un informe en què rebutjaven tant la investidura a distància com la delegació de vot per parts dels presos i els exiliats. No obstant això, la seva opinió no és vinculant i, per tant, la decisió recaurà en la mesa.