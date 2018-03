JxCat presentarà una querella criminal si el Suprem denega la llibertat a Sànchez per assistir a la investidura

"Els jutges poden impartir justícia però no poden decidir qui pot ser president d'un país". Així de clar s'ha mostrat el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, anunciant que presentaran una querella criminal per prevaricació en cas que el Tribunal Suprem denegui el permís a Jordi Sànchez per ser investit president de la Generalitat. Pujol ha dit que confia que el jutge Pablo Llarena li permetrà assistir al ple de Parlament però en cas que no ho fes ja ha avançat les properes accions.

"No entendríem que es tornés a reforçar l'estat de dret com una goma o un xiclet", ha denunciat acompanyat de la també portaveu adjunt, Gemma Geis. Ahir el president de Parlament, Roger Torrent, va formalitzar ahir la candidatura de Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat i aquest dimarts el matí la seva defensa ha sol·licitat al Suprem el seu alliberament o el permís puntual per poder acudir a defensar el seu programa al Parlament. Hi ha un precedent al País Basc, el 1987, en què els tribunals van permetre a Juan Karlos Yoldi, d'Herri Batasuna, acudir a la cambra basca per ser candidat a lehendakari.

No ha estat l'única acció de JxCat en aquest sentit. La mesa ha demanat aquest dimarts als lletrats de la cambra, a petició de Junts per Catalunya (JxCat), que estudiïn si la institució pot demanar al Tribunal Suprem el permís perquè el candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, pugui sortir de la presó de Soto del Real per assistir al ple d'investidura, convocat per al pròxim dilluns. Així ho han explicat fonts parlamentàries després de la reunió de l'òrgan rector de la cambra, afegint que la resposta dels serveis jurídics està previst que sigui ràpida.

En cas que la resposta fos afirmativa, la petició del Parlament se sumaria a la que ja ha presentat l'advocat de Sànchez, Jordi Pina. En aquest cas, però, la seva petició demana l'excarceració del diputat de JxCat i, en el seu defecte, el permís per assistir al ple del 12 de març.

Tant Cs com el PP han criticat la decisió de la mesa en considerar, que demanant la permís de Sànchez, la mes estaria actuant parcialment. "El senyor Torrent sembla l'emissari del senyor Puigdemont", s'ha queixat la líder de la formació taronja, Inés Arrimadas. La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha dit que els socialistes esperaran a pronunciar-se al respecte un cop coneguin l'opinió dels lletrats, si bé ha afegit: "Creiem que hi ha divisió de poders i cada poder ha de prendre les seves decisions de manera autònoma".