Jordi Sànchez demana permís per ser investit el 12 de març

El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha enviat un escrit al Tribunal Suprem en què reclama al jutge Pablo Llarena que li concedeixi la llibertat provisional o que si refusa la seva petició se li concedeixin permisos extraordinaris perquè pugui assistir al ple d'investidura, que segons avança en el document i ha confirmat el mateix president del Parlament, Roger Torrent, en una nota de premsa, se celebraria el 12 de març. L'argumentació per reclamar la seva llibertat és que s'estan vulnerant drets polítics elementals i que no s'està respectant la voluntat d'un parlament escollit democràticament.

"Desautoritzar el criteri aplicat en l'únic precedent espanyol de 1987 suposaria, amb tot el respecte, una trista involució en matèria de respecte als drets civils i polítics dels ciutadans, a més a més d'un greu perjudici per a la democràcia i el pluralisme polític", anota el procurador en l'escrit en referència al cas de Juan Karlos Yoldi, parlamentari d'Herri Batasuna a qui la justícia va permetre acudir al Parlament basc com a candidat a lehendakari de l'esquerra abertzale.

Una altra de les al·legacions que la defensa de Sànchez fa arribar al jutge és que no hi ha risc de reiteració delictiva és que la seva "voluntat d'actuar políticament de manera sempre pacífica i respectuosa amb la legislació vigent s'ha confirmat plenament en els quatre mesos que Jordi Sànchez fa que és a la presó preventiva i s'ha vist corroborada no només per les seves declaracions, sinó també pels seus propis actes". En aquest sentit, l'escrit posa com a exemples la seva decisió de presentar-se a les eleccions del passat 21 de desembre, o la col·laboració que, a petició seva, l'Assemblea Nacional Catalana (de la qual va ser president) ha prestat a l'autoritat judicial en les diligències d'aquest procediment judicial.

"En els quatre llargs mesos que porta privat de la seva llibertat ha pogut comunicar-se oralment i per escrit amb desenes de persones i, si realment la seva voluntat hagués estat la d'incitar a la comissió d'actes violents o tumultuàries, hauria pogut fer-ho en sobrades ocasions donant ordres a tercers", subratlla el procurador en l'escrit. De fet, a les al·legacions es remarca que "la seva mateixa candidatura a la presidència de la Generalitat és una mostra evident de la voluntat, no només personal, sinó també de tot el seu grup parlamentari, de respectar les decisions del Tribunal Constitucional encara que no comparteixi el seu contingut".



El pas al costat de Carles Puigdemont és, per a la defensa, un indicador del respecte a l'ordre constitucional de Sànchez. "Si realment la voluntat de (Sànchez) i de la resta de membres de la seva candidatura hagués estat la de rebel·lar-se violentament és evident que en cap cas s'hauria optat per concórrer a les eleccions o presentar un candidat alternatiu a Puigdemont a la presidència del govern autonòmic", subratlla l'escrit.

La defensa tampoc comprèn el tracte desigual a Sànchez en relació amb la resta d'investigats que tenen la condició de diputats, que són en llibertat provisional tot i les greus imputacions que recauen sobre ells com la secretària general d'ERC, Marta Rovira. En l'escrit, el procurador es pregunta com es pot justificar el manteniment a la presó de Sànchez, que "només era el líder d'una associació cívica i que, per no tenir la condició d'autoritat o funcionari, no pot ser, d'entrada, autor de diversos dels delictes imputats en la causa, com el de desobediència, malversació o prevaricació". Per aquest motiu, s'exigeix a Llarena que s'apliquin a Sànchez "les mateixes raons que amb tota justícia han valgut per permetre als esmentats diputats eludir la presó".

La sol·licitud de la defensa també se sustenta en el tracte diferenciat que han rebut les 25 persones pertanyents al comitè estratègic del document Enfocats tenint present que només tres d'elles són en presó provisional quan algunes han eludit la presó amb el pagament d'una fiança, a algunes no se'ls ha sol·licitat cap mesura cautelar i d'altres no han comparegut a declarar o ni tan sols han estat citades pel jutge. Finalment, la declaració de la causa com complexa, que ha allargat la instrucció per un termini de 12 mesos fins a un total de divuit, una decisió que fa preveure que el procés judicial no serà breu, aconsella, segons la defensa, "moderar les mesures cautelars que pesen sobre per tal d'evitar greus perjudicis en els seus drets fonamentals, especialment, la presumpció d'innocència i la llibertat".

La defensa s'aferra al precedent de Yoldi per concloure que si es denega el permís a Sànchez "assistiríem a un lamentable pas enrere en matèria de protecció dels drets civils i polítics, que, a més a més, situaria Espanya davant d'un possible risc de condemna futura per part del Tribunal Europeu de Drets Humans". L'argument que Yoldi no tenia opcions de ser investit i en canvi Sànchez sí no pot ser un motiu per denegar el permís a l'expresident de l'ANC perquè aleshores "s'estaria aplicant l'absurda regla que els candidats previsiblement perdedors sí que mereixen permís i els que no poden guanyar la votació no poden sortir de la presó". La denegació de poder presentar la seva candidatura suposaria, com subratlla l'escrit, "no només vulnerar els seus drets i els dels seus milions de votants, sinó també violentar la voluntat majoritària de la cambra".

La defensa també refusa el suposat perill per a la seguretat pública que pugui implicar el seu trasllat al Parlament i anota que amb les mesures de seguretat pertinents no hi ha cap risc que pugui fugir. El veto del TC a la investidura a distància o per delegació fa que Sànchez, com realça l'escrit, només pugui ser investit acudint personalment a la cambra catalana i remarca que els drets fonamentals han de tenir més pes que interessos difusos relacionats amb l'ordre públic. "No existeixen raons sòlides per sostenir que privar Sànchez de permís sigui una garantia més adequada per preservar l'ordre públic a Catalunya que accedir a la seva sol·licitud".