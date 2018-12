Partits i entitats miren de vehicular la protesta del 21-D

A tan sols una setmana del controvertit consell de ministres que se celebrarà a la Llotja de Mar de Barcelona, l’independentisme afronta dividit com ha de mostrar el rebuig a la presència del govern espanyol. Davant d’aquest escenari, els partits que configuren el Govern, JxCat i ERC, i les principals entitats sobiranistes miren de vehicular la protesta per evitar aldarulls. Tot i que la setmana passada la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va qualificar de “provocació” la reunió ministerial, dimarts ja va abaixar el to i va deixar clar que el Govern garantiria “tots els drets, tant el de reunió com el de protesta i mobilització”.

Fonts d’ERC també fan una crida a la calma i assenyalen que se sumaran a les mobilitzacions que promoguin l’ANC i Òmnium. Ahir mateix, el portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà, va assegurar que la República “no es construirà amb passamuntanyes”. L’entitat presidida per Jordi Cuixart va anunciar ahir que celebrarà un “consell popular de ministres”, un acte polític al centre de la ciutat que assegura que serà “transversal” i que comptarà amb la presència d’entitats i associacions socials, culturals i vinculades als drets humans. Paral·lelament, l’ANC també va revelar ahir la seva intenció de bloquejar Barcelona amb “una concentració massiva de vehicles” a primera hora del matí, sense aclarir, però, si el seu objectiu és impedir o permetre la celebració del consell de ministres.

El Govern, que ha mantingut contactes amb les dues entitats les últimes setmanes, avala aquests actes i subratlla que hi haurà més actes de “caràcter democràtic, cívic i festiu” el divendres que no interferiran en el desenvolupament de la reunió ministerial. De fet, fonts governamentals insisteixen que una cimera entre els dos executius serviria per “rebaixar els ànims” després de l’apel·lació del president Quim Torra a la via eslovena i les últimes protestes del CDR, que han aixecat una gran polseguera a Madrid, amb la demanda de PP i Cs de tornar a aplicar el 155. Amb els Mossos altra vegada en el punt de mira per la suposada inacció davant les protestes dels CDR i la suspensió de l’autonomia un cop més sobre la taula, el Govern no vol donar cap excusa a la Moncloa.

Reunions entre les entitats

Els contactes entre el Govern, l’ANC i Òmnium no han estat els únics que han tingut lloc aquests dies. Aquestes mateixes entitats també s’han reunit amb representants dels CDR i organitzacions de l’esquerra independentista com La Forja, la primera que va convocar mobilitzacions en contra de la cimera, per “coordinar les protestes des de la desobediència civil no violenta”, segons expliquen fonts presents a les trobades.

Unes reunions que també han servit per abordar la futura repressió que pugui exercir l’Estat si els promotors de les protestes aconsegueixen impedir, o si més no alterar, el consell de ministres, tot i les dificultats que implicarà que el boicot acabi reeixint per la forta presència policial que es preveu i que previsiblement convertirà en un fortí el lloc escollit per fer la cimera. També preocupa l’amenaça d’il·legalització de partits i entitats independentistes, que han defensat aquesta setmana fins i tot alguns barons del PSOE com els presidents de l’Aragó, Javier Lambán, que es va alinear ahir amb el seu company de partit Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa.

Accions d’última hora

Els CDR, tot i convocar també a la Llotja de bon matí, també preveuen accions descentralitzades arreu del país que consistiran en talls de carreteres tant al nord com al sud, segons ha pogut saber l’ARA. Sigui com sigui, moltes de les accions encara no estan tancades i no se sabran fins poques hores abans de la reunió per evitar filtracions. La discreció és la pedra angular de les accions dels CDR, diuen membres dels comitès, que recorden que ben poca gent tenia coneixement que s’ocuparia la presó Model de Barcelona el 14 de juliol en la protesta per reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

La Forja, que també ha convocat a la Llotja, prepara alhora accions a l’àrea metropolitana de la capital catalana i en altres llocs del país per crear, segons remarquen els seus membres, un “clima d’anormalitat des de la desobediència civil no violenta”. L’organització, vinculada a Poble Lliure, no amaga que el seu objectiu és impedir la celebració del consell de ministres, però refusant qualsevol tipus de violència. “Que hagin d’entrar en helicòpter a la Llotja, com van haver de fer els diputats al Parlament, ja seria una victòria, perquè demostraria que no es poden passejar per la colònia sense que els catalans protestin”.

La CUP, que aquesta setmana ha avançat que impulsarà una campanya de mobilització permanent al carrer des de l’inici del judici contra els presos polítics juntament amb la resta d’organitzacions de l’esquerra independentista, defensa públicament qualsevol protesta que tingui lloc el 21-D, a diferència de JxCat i ERC. El diputat de la formació anticapitalista Carles Riera ho va explicar ahir en una entrevista a TV3 en què va advocar per “disputar políticament i materialment el poder a l’Estat a través de l’ocupació de l’espai públic de manera desobedient”. “Forma part d’un procés de conflicte per guanyar l’hegemonia”, va afegir el cupaire, que no es va mossegar la llengua a l’hora de qualificar el consell de ministres de “veritable provocació i acte colonial de poder”. Endavant, l’organització on milita Riera, reclama una resposta contundent sota el lema “Les batalles es guanyen als carrers! Ingovernables”.

L’alcalde de Montblanc dona suport als presos amb una vaga de fam

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), va començar ahir una vaga de fam en solidaritat amb els presos independentistes. El batlle del municipi va assegurar que es tracta d’una decisió “pròpia i intransferible” i que no s’ha de veure ni de bon tros com una crida perquè el segueixin altres alcaldes. “No va per partits, va de persones”, va declarar ahir a TV3. Andreu és la primera persona al marge dels empresonats que se suma a la vaga de fam. L’acció té una durada indeterminada però Andreu seguirà exercint les seves funcions a l’Ajuntament. En cas que hagi de reposar, delegarà la seva tasca al primer tinent d’alcalde.

Els actes previstos per al 21-D

Concentració a la Llotja

Els CDR i La Forja han convocat davant de la Llotja de Barcelona, però també faran accions arreu del país. La CUP i la resta d’organitzacions de l’esquerra independentista els donen suport. El consell popular de ministres d’Òmnium

Òmnium Cultural ha anunciat que organitzarà un “consell popular de ministres”, un acte polític que assegura que serà “transversal” i que comptarà amb la presència d’entitats i associacions socials, culturals i vinculades als drets humans.

Concentració de cotxes

L’ANC vol omplir Barcelona de cotxes per provocar un caos circulatori que bloquegi la capital catalana.

JxCat i ERC participaran en l’acte d’Òmnium

Els dos partits del Govern avalen l’acte de l’entitat i hi prendran part.