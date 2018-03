Pascal admet que si Sànchez no pot ser investit caldrà buscar un altre nom "consensuat"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, admet que si no prosperen els recursos judicials perquè Jordi Sànchez pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura caldrà buscar un altre nom "consensuat dins la pluralitat i diversitat que té JxCat i alhora tenint en compte el gran pal de paller que és el Partit Demòcrata en aquesta oferta electoral". En aquest sentit, ha dit que estan pendents de la vista que dimarts hi haurà al Tribunal Suprem en què s'haurà de respondre l'apel·lació presentada per la defensa de Sànchez.

Tot i això, ha insistit que l'expresident de l'ANC continua sent a hores d'ara l'aposta del PDECat "i cal defensar des d'una perspectiva democràtica la possibilitat que sigui investit". "Queden pocs dies i [el de Sànchez] és el nom vàlid. Per tant, esperarem la resposta que puguem tenir dimarts". Pascal ha fet aquestes declaracions, recollides per l'ACN, després de reunir-se aquest dissabte amb associats i simpatitzants a la seu del partit a Mollerussa, on ha aprofitat també per visitar la 146a Fira de Sant Josep.

Tot i admetre que si els recursos no prosperen caldrà buscar un altre nom per a la investidura, Pascal ha puntualitzat que "val la pena que no saltem pantalles perquè hem de posar el focus en el fet que Jordi Sànchez es va poder presentar a les eleccions, va ser escollit entre els 135 diputats i té tot el dret del món a ser investit com qualsevol altre diputat".

La coordinadora general del PDECat també ha insistit que l'escenari electoral "no és bo" perquè "perpetua el 155, que està corcant les institucions del país i ho estan notant des dels ajuntaments més grans fins als més petits, les diputacions, les entitats i la ciutadania en general". Afirma que els resultats del 21-D s'han de materialitzar i "estem compromesos a evitar noves eleccions". "Mai ens han fet por les urnes, però ara toca estabilitat, govern i poder treballar tots junts per tirar endavant el país".

"Respecte" per Junts per la República

Pascal també ha mostrat "respecte" per la creació el moviment Junts per la República, però insisteix que ara cal posar el focus en la investidura i la formació de govern. En aquest sentit, la coordinadora general del PDECat ha dit que són "conscients que dins de Junts per Catalunya hi ha aquesta diversitat", però no ha volgut anar més a fons en aquesta qüestió i ha subratllat que ara l'atenció ha d'estar posada en la investidura i la formació de govern.

"Des del màxim respecte, creiem que tindrà el recorregut que es cregui que ha de tenir, però ara sobretot dels del PDECat posem tots els nostres esforços perquè es pugui fer govern", ha ressaltat Pascal. Ha recordat, però, que va ser el PDECat el partit que va fer "l'aposta de futur" de la marca electoral de Junts per Catalunya.

Rovira demana "sumar" per defensar-se davant l'Estat

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha demanat eixamplar la base sobiranista perquè l'independentisme pugui assolir els objectius. En aquest sentit, considera que aquesta és l'única via per defensar-se davant un Estat "disposat a tot per preservar els seus privilegis". "Sumar i créixer" per ser "més forts", ha defensat. Rovira ho ha dit en una trobada municipalista que el partit celebra des d'aquest divendres a Lloret per encarar l'estratègia cap a les eleccions del 2019.

Rovira ha r eivindicat el paper clau dels municipis i ajuntaments perquè esdevinguin els "pilars fonamentals" per construir la República. A més a més, ha denunciat el que consideren una "causa oberta contra l'independentisme" i una "persecució política" per part del govern espanyol, amb "l'empresonament de polítics i dirigents socials per les seves idees". Durant el seu discurs ha recordat que aquesta és la primera vegada que el president del partit, Oriol Junqueras, no pot assistir a aquesta trobada perquè està empresonat, i ha enumerat la feina que va fer com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts i l'ha posat d'exemple del que s'ha de fer en política municipal.