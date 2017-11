Pascal deixarà la vicepresidència del Partit Liberal Europeu pels seus posicionaments sobre el Procés

Marta Pascal deixarà la vicepresidència del Partit Liberal Demòcrata Europeu. La coordinadora general del PDECat ha comunicat aquest diumenge als consellers nacionals del partit que demà anunciarà la seva dimissió, una decisió presa arran del paper que la direcció de la família europea del Partit Demòcrata ha jugat en els últims mesos davant del Procés sobiranista. Una dimissió que es traduirà en una carta que Pascal preveu enviar al president del partit, Hans Van Baalen, properament.

L'última mostra d'aquesta animadversió van ser les paraules del president del grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (ALDE), Guy Verhofstadt, dimarts quan -després de la roda de premsa de Carles Puigdemont a Brussel·les- va criticar un dibuix que corria per les xarxes socials en què es comparava el president de la Generalitat amb Tintín. Segons l'exprimer ministre belga, la comparació entre Tintín i Puigdemont no era encertada perquè mentre el primer sempre busca "solucions", el segon ha deixat "Catalunya en el caos i al devastació".

La relació entre el partit liberal europeu i la formació hereva de Convergència fa temps que s'ha anat tensant, sobretot arran de l'entrada de Ciutadans al grup. Els resultats de les últimes eleccions europees van fer que el partit d'Albert Rivera passés a ser el principal soci a l'Estat dels liberals europeus, un fet que ha fet virar completament el discurs que havien mantingut aleshores sobre Catalunya.

Així, Verhofstad ha passat de defensar que Europa havia d'escoltar Catalunya en un míting a Vic al costat d'Artur Mas durant la campanya de les europees, a alinear-se amb els posicionaments de Ciutadans contra l'independentisme català.

El partit continuarà al grup liberal

Pascal va ser elegida vicepresidenta de l'Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE) en un congrés celebrat a Budapest el novembre de 2015 i ara, dos anys després, abandonarà el càrrec disgustada amb la gestió que la formació ha fet del Procés. A més, tampoc optarà a presentar-se a la reelecció en el congrés que la formació farà al desembre.

Tanmateix, el distanciament del PDECat amb l'ALDE no implicarà per ara la sortida del partit del grup europeu. Més enllà de la dimissió de Pascal, la formació preveu seguir formant part del grup liberal i descarta sumar-se a altres projectes com ara el de l'Aliança Lliure Europea -d'on forma part ERC- o el Partit Popular Europeu. El malestar, segons ha explicat Pascal al Consell Nacional, és limita a la cúpula actual del partit, i no a les formacions que en formen part.