Sánchez visita pel seu compte el policia ferit i ni Salut ni la direcció de Sant Pau reben el president espanyol

Tot estava a punt a l'entrada principal de l'Hospital de Sant Pau, al carrer Sant Quintí, per rebre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí ha visitat el policia nacional ingressat ferit durant les protestes de divendres passat. A l'entrada l'esperaven dues persones de l'equip directiu de l'hospital -però no la directora del centre ni ningú del departament de Salut ja que s'ha considerat una "visita privada"-, així com manifestants amb pancartes de "Llibertat presos polítics" i un cordó policial per protegir l'entrada del president espanyol, que ha sigut escridassat pel personal sanitari i altres manifestants.

No obstant, sense previ avís, Pedro Sánchez i la seva comitiva han passat de llarg i han entrat en cotxe per l'entrada d'urgències i s'han dirigit directament a l'UCI, on està ingressat "estable dins de la gravetat" el policia ferit durant les protestes de divendres. A Sánchez no l'ha acompanyat ningú de l'hospital. "No sabem com però sabien com arribar a l'UCI, sabien perfectament on havien d'anar", han explicat fonts del centre sanitari.

Tant Sant Pau com Salut han considerat la visita de "caràcter privat" i no "institucional" ja que el president Pedro Sánchez ha visitat únicament l'agent ferit i no a la resta de ferits ingressats. Fonts del departament de Salut han explicat que estan "indignats" pel fet que Sánchez s'hagi interessat només per l'estat del policia ferit. La consellera Alba Vergés ha criticat en un tuit l'actitud de Sánchez.

Pedro Sánchez diu que només ve a veure “los suyos”. Que no es preocupi de “los suyos” que aquí atenem a tothom. El nostre sistema i els nostres professionals no discriminen. Tenen un problema polític i no agafa ni el telèfon pic.twitter.com/JA66qf3Py1 — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) October 21, 2019

A l'Hospital de Sant Pau hi ha cinc ferits més en els aldarulls dels últims dies. A part del policia nacional en estat molt greu, hi ha tres ferits greus per lesions oculars, un de menys greu i un altre pacient que evoluciona favorablement. En total queden 12 persones ingressades en hospitals catalans.

Malgrat aquesta maniobra per evitar els manifestants, Pedro Sánchez no ha pogut evitar que personal de l'hospital l'acomiadessin amb crits de "Llibertat presos polítics" i "Parli".

Sortida del President espanyol de Sant Pau pic.twitter.com/KxPJp4prwJ — Climent (@Climentgoc) October 21, 2019

La visita de Pedro Sánchez, que amb prou feines ha durat un quart d'hora, ha obligat a tallar el carrer i durant una estona l'entrada a urgències ha quedat bloquejada.