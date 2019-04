Pedro Sánchez tanca la porta a JxCat: "Ahir, avui i demà serà 'no' al referèndum i la independència"

Després que aquest matí el candidat de JxCat, Jordi Sànchez, hagi situat el referèndum d'autodeterminació com a condició indispensable per donar suport a un govern socialista, Pedro Sánchez es referma. "Ahir, avui i demà serà 'no' al referèndum i la independència", ha respost aquesta tarda des dels micròfons d'Onda Cero, on ha instat els partits independentistes a "girar full i passar pantalla".



Així, el cap de llista del PSOE ha deixat clar que, si no aconsegueix una majoria suficient per governar en solitari, parlarà amb tothom, però ha advertit als "nacionalistes" que "sempre serà dins la Constitució". "Jo, dels independentistes, me'n fio poc, per no dir gens", ha sentenciat Sánchez. L'advertència del president en funcions arriba pocs dies després de rebutjar qualsevol negociació d'investidura amb Esquerra Republicana. I és que, com van explicar fonts socialistes a l'ARA, els socialistes no tindran en compte els vots dels republicans per a una hipotètica formació de govern, ja que, van assegurar, les línies vermelles es mantenen: el rebuig a l'autodeterminació i a la independència.



Silenci sobre l'endemà del 28-A



Però tot i que Sánchez ha refermat la seva negativa a la sol·licitud dels independentistes de celebrar un referèndum, la seva posició continua sent ambigua pel que fa a Ciutadans. El líder socialista ha esquivat qualsevol referència a un possible pacte postelectoral amb la formació d'Albert Rivera i ha argumentat que "l'extrema dreta sempre ha existit en aquest país; Ciutadans va poder triar, però amb el cordó sanitari que ha imposat al PSOE s'ha convertit en la tercera pota de la dreta", ha manifestat.

"La dreta viu un moment convuls. Està en una mena de primàries per veure qui diu la barbaritat més gran", ha exposat. En aquest sentit, el candidat socialista ha lamentat la posició dels populars, de qui ha valorat que, fa uns anys, "arribaven tard, malament i arrossegant-se, però arribaven", i que ara "el PP de Pablo Casado mai no vol arribar, sinó que vol involucionar 35 anys".



Sigui com sigui, Sánchez ha volgut agrair "l'ajuda" de la formació de Pablo Iglesias, que els va donar suport en la moció de censura i que els va permetre formar govern. "L'únic retret que podem fer-li a Podem és que algunes reformes, com les de la llei del lloguer, eren irrealitzables", ha destacat. I ha afegit: "Sentim una enorme gratitud cap a Unides Podem per haver-nos donat un cop de mà".