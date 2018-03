El PSOE exigeix a Rajoy sotmetre's a una qüestió de confiança si no aprova els pressupostos

Pedro Sánchez fa un pas endavant per tornar a liderar l'oposició enfront un Albert Rivera envalentonat. Després de posar el president espanyol davant de la tessitura d'haver d' escollir entre eleccions o pressupostos la setmana passada, el líder del PSOE ha anunciat aquest dilluns que si Mariano Rajoy no aprova els nous comptes -que presentarà en consell de ministres el 23 de març- exigirà que se sotmeti a una qüestió de confiança. La decisió correspon al missatge de la Moncloa que és possible viure amb els pressupostos prorrogats tota la legislatura. Si fos així seria inèdit, però en cap cas il·legal. Però Sánchez vol denunciar que Rajoy pretengui governar "en base a decrets" i consolidant les "retallades en l'estat del benestar" i que no es plantegi en cap cas convocar eleccions anticipades.

La principal diferència amb la moció de censura és que hauria de ser el mateix president espanyol qui ha de demanar al Congrés sotmetre-s'hi i en tindria prou per aprovar-la amb el suport d'una majoria simple de la cambra, mentre que amb una moció de censura és necessària majoria absoluta per derrocar el govern. Si no se supera la qüestió de confiança, el president del govern espanyol està obligat a presentar la dimissió al cap d'estat i que Felip VI obri una ronda de consultes amb tots els partits per buscar una alternativa o bé convocar eleccions. El cas més recent és el de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va perdre-la el gener però l'oposició no es va posar d'acord per bastir una alternativa -a diferència del govern espanyol, Colau no té competència per convocar eleccions.

"L'executiva socialista ha arribat a un acord: si Mariano Rajoy no aprova els pressupostos generals de l'Estat i no anticipa les eleccions, li exigirem que, per obligació amb la ciutadania i per responsabilitat constitucional, se sotmeti a una qüestió de confiança", ha anunciat Pedro Sánchez en roda de premsa després de la reunió de l'executiva federal. Durant tota una hora ha repetit una i altra vegada l'argument de la "responsabilitat constitucional" per no haver d'entrar en l'escenari de presentar-se a una moció de censura, pel qual sí té competències com a líder de l'oposició.

Sobre una moció de confiança: "Les dreceres no valen"

El líder socialista "no descarta" una moció de censura, però considera que ara mateix "els números no donen", encara que ERC i el PDECat li donessin suport sense res a canvi -com van proposar fa un mes-. Caldria el suport de tota l'oposició menys Ciutadans i Coalició Canària, inclòs el PNB perquè tirés endavant. "Les dreceres no valen -ha assenyalat-. No puc ser president a qualsevol preu".

Per a Sánchez, l'únic recepta passa ara perquè Rajoy accepti que està en plena minoria i "anticipi eleccions" en perdre la qüestió de confiança. Entra en el terreny, però, de la política ficció perquè encara no està clar si s'aprovaran els pressupostos. El PP i Ciutadans ja els tenen, en bona part, pactats. També amb Coalició Canària i Nova Canàries. El problema continua sent el PNB -mentre Rivera posa noves condicions-, que no els segellarà fins que s'aixequi el 155 a Catalunya.

Els socialistes admeten així que pot existir una majoria per fer fora a Rajoy però que en canvi no n'hi ha per a un govern alternatiu. Sánchez torna a esgrimir que seria necessari que Podem i Ciutadans es posessin, de nou, d'acord, just quan es compleixen dos anys de la seva investidura fallida al Congrés.

A punt de sortir de les negociacions per a un pacte educatiu

El PSOE també ha anunciat que sortirà de les negociacions de la subcomissió al Congrés per a un pacte educatiu si el govern espanyol no accedeix a augmentar el pressupost en educació fins a un 5% del PIB, en sintonia amb la mitjana europea. Actualment està al voltant d'un 4% i denuncien que el Mariano Rajoy, d'acord amb les previsions enviades a Brussel·les, es proposa un 3,66%.