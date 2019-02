Sánchez acusa Casado de voler "involucionar 40 anys"

Pedro Sánchez va començar ahir divendres la precampanya ja des del faristol de la Moncloa, quan va anunciar la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 28 d'abril. I l'ha continuat avui amb un gran míting a Sevilla acompanyat de Susana Díaz, amb qui no coincidia des de les eleccions andaluses, en què els socialistes van perdre el poder hegemònic a la comunitat enfront de l'aliança de dretes del PP, Ciutadans i Vox, que van convertir així la Junta en el laboratori del que Pablo Casado vol traslladar a la Moncloa.

El president espanyol ha presentat el seu partit com l'única "política útil" enfront de la "crispació de la dreta". Perquè, al seu parer, tant el PP com Ciutadans i Vox ja no són més que la cara de la mateixa moneda, i ha retret al partit d'Albert Rivera que d'entrada hagi establert un "cordó sanitari" al voltant dels socialistes. Sánchez ha contraposat Casado a Mariano Rajoy i ha acusat el nou PP de "pretendre involucionar Espanya 40 anys". "Ahir vam convocar eleccions i la dreta, que ja és una, ja es va afanyar a posar un cordó sanitari al PSOE", ha exclamat.

Amb to presidencialista, Sánchez ha anunciat que la primera mesura si aconsegueix continuar a la Moncloa després del 28-A serà intentar de nou aprovar els "pressupostos més socials" de la història d'Espanya. També ha garantit, acompanyat de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero –un perfil que no fa més que créixer dins del partit i que ha alabat en ple míting–, que aprovarà per decret una de les mesures socials dels pressupostos: la recuperació del subsidi d'atur per a més grans de 52 anys.

"L'espantall de Catalunya"

En un discurs molt centrat en el cos a cos amb Casado, en el qual ja s'anticipa una precampanya molt agressiva, Sánchez també ha acusat el PP de fer servir a tothora "l'espantall de Catalunya". "No s'equivoquin: no parlen de Catalunya, parlen d'Espanya, una Espanya en què ells no volen que capiguem tots", ha advertit, i ha presentat les eleccions com una lluita entre dos blocs: els que defensen la "conquista de drets i llibertats" i els que volen fer passos enrere. I ha advertit els populars i Ciutadans que pactant amb l'extrema dreta –en cap moment ha volgut mencionar les sigles de Vox– en cap cas estan moderant els ultres, sinó que el que fa la dreta és "radicalitzar-se". Com a exemple, ha retret a Rivera que es presenti com un "liberal" a Europa quan "mercadeja amb els drets i llibertats de les dones" a Andalusia.

Suport de Díaz reclamant unitat

Al seu torn, l'expresidenta andalusa i ara líder de l'oposició, Susana Díaz ha demanat una gran mobilització el 28-A i el 26-M perquè, "si no hi ha una majoria àmplia, la dreta governarà" com a la Junta. "El primer repte és donar una majoria sòlida a Sánchez perquè no depengui de ningú per governar", ha reclamat demanant "unitat". El mateix que ha defensat d'entrada Sánchez tot just pujar a l'escenari per parlar. "Que tothom sàpiga que estem units", ha dit.

Ha sigut la primera vegada que Sánchez i Díaz han coincidit des de la campanya de les passades eleccions andaluses. També ha acompanyat el president espanyol la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, exconsellera de Díaz i un dels perfils emergents del PSOE després de les seves intervencions defensant els pressupostos tant des de la sala de premsa de la Moncloa com des de la tribuna del Congrés de Diputats.