Sánchez assegura que els experts avalen reprendre l'activitat i demana "desescalar la tensió política"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua demanant "unitat" enmig de la pluja de crítiques a la seva gestió pel coronavirus. "La desescalada en la tensió política ha de començar ara mateix", ha defensat en la compareixença després de la reunió telemàtica amb els presidents autonòmics, la quarta des que es va decretar l'estat d'alarma. La trobada ha estat marcada per la carta que el president de la Generalitat, Quim Torra, li ha adreçat aquest matí demanant-li arguments que justifiquin l'aixecament del confinament total a partir d'aquest dilluns, i que permetrà que alguns sectors econòmics tornin a la feina amb el risc de contagis que pot comportar. "Prendrem les nostres pròpies mesures", ha dit Torra a Sánchez a la reunió. L'estat espanyol aixeca algunes restriccions sense el consens polític ni de tota la comunitat científica, però Sánchez nega la major. Ha assegurat que dins la coalició hi ha "unitat s'acció total" i, preguntat per si el comitè científic dona suport a deixar enrere la hibernació econòmica, ha contestat taxativament: "Sí".

El líder socialista ha demanat a la resta d'actors polítics que deixin enrere les "paraules gruixudes" i el "llenguatge agressiu" i es comprometin a treballar de bracet amb el govern espanyol per combatre la pandèmia. I ha recuperat el vocabulari bèl·lic: "És una guerra total. No hem de deixar les armes, sinó continuar lluitant. Res ens aturarà fins a guanyar la guerra", ha dit. En aquest context, ha insistit que la setmana vinent començarà a fer reunions amb partits, agents socials i administracions autonòmiques i locals per "impulsar uns nous Pactes de la Moncloa". "Hem de fer front a la guerra i a la postguerra", ha afirmat.

Ingrés mínim vital vinculat al gran acord

Una de les mesures que l'executiu espanyol tenia previst impulsar pròximament era un ingrés mínim vital, una opció que s'ha modificat i accelerat per l'impacte de la pandèmia. La vicepresidència que capitaneja Pablo Iglesias va anunciar que s'aprovaria una renda mínima temporal, però no s'han concretat els terminis ni la data d'entrada en vigor. Sánchez ha demanat aquest diumenge que la proposta de l'ingrés mínim vital també compti amb l'aval dels agents socials i les organitzacions polítiques, en el marc de les feines de "reconstrucció econòmica i social" que el govern espanyol vol tenir preparades quan la crisi sanitària s'hagi superat.

Així, Sánchez desitja una desescalada de la tensió política, però afirma que la relativa a les restriccions que experimenta la societat encara trigarà a arribar. La Moncloa no vol que la ciutadania interpreti com una primera mesura de desescalada l'aixecament de la hibernació d'alguns sectors productius a partir d'aquest dilluns. "El confinament continua sent la regla general", ha afirmat, i ha subratllat que les mesures que pren el govern prioritzen la salut pública però també busquen l'equilibri per evitar el "col·lapse de l'economia i els efectes nocius" en l'àmbit laboral. I, totes elles, "exclusivament basades en criteris científics", ha assegurat.

És sota els consells dels experts, ha continuat, que l'executiu anirà decidint a mesura que evolucioni la malaltia. Sánchez ha apuntat que hi haurà "marcadors" que serviran per "mesurar amb rapidesa la propagació i la capacitat de resposta del sistema de salut". No ha concretat si aquests marcadors són els tests de diagnòstic ràpid que a poc a poc es van repartint o l'enquesta de seroprevalença que es començarà a fer els pròxims dies a unes 33.000 famílies. "Ens guiaran en la futura desescalada i ens aconsellaran a eliminar a poc a poc una o més restriccions", ha apuntat Sánchez, que no ha descartat que depenent de com evolucioni la pandèmia es pugui tornar a fases més restrictives.