Sánchez endureix el confinament: els treballadors d'activitats no essencials s'hauran de quedar a casa

Finalment sí. Després de dies resistint-s'hi, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha accedit aquest dissabte a endurir el confinament a l'Estat. En una compareixença pública, el cap de l'executiu estatal ha anunciat que a partir d'aquest dilluns i fins el dia 9 d'abril tots aquells treballadors que no formin part d'activitats no essencials hauran de quedar-se a casa. Aquests treballadors, ha explicat Sánchez, tindran dret a un "permís retribuïble recuperable". És a dir, s'agafaran ara uns dies de vacances pagades que enllaçaran amb la Setmana Santa i que, un cop passi la crisi sanitària, hauran de recuperar allargant la seva jornada laboral mitja hora o una hora diària.

Sánchez atén així en part ara la petició que fa dies que li fan alguns experts i també líders autonòmics com el president de la Generalitat, Quim Torra. Segons ha explicat el president espanyol, el motiu per prendre aquesta mesura ara i no abans és la proximitat de la Setmana Santa, que permet aturar el país pràcticament dues setmanes amb un menor impacte, ha opinat, sobre l'economia del país. Els detalls sobre aquest instrument impulsat avui pel govern espanyol s'hauran de donar a conèixer en les properes hores, un cop es reuneixi demà un consell de ministres extraordinari.

El d'avui ha estat el tercer dissabte consecutiu en què Sánchez ha comparegut en una declaració institucional. Després d'alertar fa una setmana de la duresa dels dies que havien de venir, aquest cop el president espanyol ha volgut mostrar-se més optimista -fent incidència en què creix el nombre de persones que reben l'alta després de superar la malaltia- i adreçar un dels seus principals missatges a la UE, després que la cimera de líders europeus d'aquest dijous evidenciés la divisió entre els països del sud i del nord.

Després de situar la crisi del covid-19 com el moment de més dificultat des de la creació de la UE, Sánchez ha avisat que la situació "està posant a prova el projecte europeu", i ha alertat els seus socis comunitaris del risc de repetir els errors de la crisi econòmica de 2008. "Aquest cop Europa no ha de fallar", ha remarcat el president espanyol, que ha opinat que "la UE ha d'estar a l'alçada i no decebre els ciutadans": "Necessitem proves de compromís real per part de la UE".

El president espanyol va ser un dels principals protagonistes de la trobada juntament amb el president italià, Giuseppe Conte, enfrontant-se amb països com Alemanya i els Països Baixos sobre la necessitat d'un mecanisme d'emissió de deute conjunt -els coronabons- per finançar, al mateix cost i compartint riscos, les polítiques de resposta a la pandèmia. Aquest dissabte, Sánchez ha tornat a descartar que Espanya s'aculli al fons de rescat europeu i ha insistit en la necessitat de crear instruments nous de mutualització per fer front a una crisi sanitària que, ha subratllat, no s'ha generat en cap país europeu.

Espanya s'ha convertit definitivament en un dels epicentres de la crisi sanitària del covid-19, amb 5.690 morts per coronavirus ja a l'Estat i 72.248 casos confirmats segons les últimes dades oficials. Tanmateix, aquesta tarda el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, apuntava que "la malaltia s'està estabilitzant". "Podríem pensar amb aquestes dades que en algunes zones de l'Estat s'està superant el pic", ha apuntat, tot i avisar que cal mantenir les mesures de control perquè el col·lapse de les UCI pot ser qüestió de dies.