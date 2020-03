Pedro Sánchez: "Espanya ha pres les mesures de confinament més dràstiques del món"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut des de la Moncloa el dia que Espanya s'ha convertit en el tercer estat del món amb més morts per coronavirus. Ja hi ha 25.000 contagiats i 1.326 morts a tot Espanya, i Sánchez ha volgut llançar una advertència a la ciutadania: "Els casos diagnosticats i les morts augmentaran els pròxims dies. Arribaran dies molt durs i ens hem de preparar psicològicament", ha demanat. Malgrat que ja fa una setmana que es va decretar l'estat d'alarma i s'insta la ciutadania a confinar-se a casa, els contagis continuen creixent exponencialment, especialment en tres autonomies: Madrid, Catalunya i el País Basc. Ara bé, Sánchez ha defensat que no calen mesures addicionals perquè les que ja s'han pres són les "més dràstiques del món". Tot seguit ha agraït la tasca del personal sanitari i també de l'exèrcit, de qui ha dit que "ha demostrat que no és una despesa supèrflua".

Es compleix una setmana des que el consell de ministres va decidir aplicar l'estat d'alarma, que ha restringit la població a romandre a casa durant un període de quinze dies, que ja es dona per fet que s'allargarà fins no se sap quan. El Congrés celebrarà un ple aquest dimecres en el qual, presumiblement, Sánchez obtindrà el suport per allargar la situació d'excepcionalitat.

La compareixença d'aquest dissabte no estava prevista i s'ha anunciat a la tarda per a les 21 h amb la incògnita de si el president espanyol anunciaria noves mesures. No ha sigut així i s'ha limitat a animar la ciutadania a seguir complint les recomanacions de confinament que es fan des de les administracions per intentar evitar el col·lapse sanitari. "Hem de guanyar temps", ha assenyalat en referència al material sanitari que està en camí i també a la investigació per trobar medicaments i vacunes per combatre el Covid-19. Sánchez ha seguit parlant de "guerra" i ha pronosticat que, "desgraciadament, el pitjor està per arribar". "És diu que els éssers humans som el temps que respirem. Si ens quedem a casa aconseguirem que moltes persones segueixin respirant", ha apuntat amb cruesa.

Està a punt d'arribar "l'onada" que posarà "al límit" l'Estat. I la d'aquest dissabte ha sigut una compareixença per preparar la ciutadania, a la qual Sánchez ha agraït els sacrificis que està fent des de fa una setmana. I, de pas, destacar de forma constant durant la roda de premsa les decisions que ha anat prenent el govern. "Si ens comparem amb altres països del món, estem a la vanguardia en mesures de confinament", ha insistit.

Les veus que li demanen un confinament encara més restrictiu, com la Generalitat, continuen reclament el tancament del territori català i el de la Comunitat de Madrid, principals focus del Covid-19. Tambés els ports i els aeroports de l'Estat. Aquest diumenge al matí hi ha prevista una conferència de presidents telemàtica i, avançant-se a possibles noves crítiques, Sánchez ha tornat a demanar "unitat" a totes les administracions: "El nostre únic enemic és l’enemic de tots, el virus".

Més tests PCR i més personal sanitari

Més enllà del confinament de la ciutadania, Sánchez ha remarcat la importància d'incorporar més personal sanitari al sistema, unes 50.000 persones entre metges i infermers jubilats, i també estudiants acabats de llicenciar o en l'últim any de carrera. Pel que fa als tests per diagnosticar la malaltia, el president ha explicat que és l'altra gran assignatura pendent: "Hem repartit 355.000 tests homologables entre les comunitats autònomes i cada dia el nombre de PCR diaris està entre 15.000 i 20.000". L'administració ha comprat 649.000 nous tests "i aviat arribarem al milió". També s'ha encarregat la importació de 6 milions de tests de detecció ràpida d'altres països.

També ha parlat de com nombroses empreses espanyoles han variat la seva producció per destinar-la a material sanitari que serveixi per combatre el coronavirus, ja siguin mascaretes, equipament mèdic o medicaments. "En certa manera es tracta d'una economia de guerra", ha reconegut Sánchez. El cap de l'executiu ha negat, a més, que s'hagi impedit que les mascaretes arribessin a alguns territoris, malgrat les queixes dels presidents de Catalunya i Madrid.

Reducció dràstica dels desplaçaments

Incidint en el fet que cal continuar confinant la població a casa seva (es mantenen les excepcions que preveu l'estat d'alarma, entre d'altres anar a treballar, a comprar aliments o tabac i a passejar el gos), Sánchez ha afirmat que les dades demostren que això ja s'està donant. "El consum de querosè, que fan servir els avions de combustible, ha baixat un 80%; el trànsit s'ha reduït a una setena part; el transport de viatgers és onze vegades menor, i el transport ferroviari de mitja i alta distància està sent 50 vegades menor".

Segons ell, la resposta de la ciutadania està sent "modèlica" per evitar desplaçaments innecessaris, i la instrucció de no sortir de casa ha estat seguida per una "aclaparadora majoria". Una conclusió a la qual també arriba per la caiguda del consum elèctric en ciutats com Barcelona i Madrid –pel tancament d'empreses i botigues– i l'increment del consum a les llars.