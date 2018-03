Pedro Sánchez denuncia que "l'independentisme no pot jugar a triar un president"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat que una candidatura de l'expresident de l'ANC i número dos de JxCat, Jordi Sànchez, "ofereix les mateixes sortides" que una de l'excap del Govern, Carles Puigdemont, és a dir, "cap, zero". "L'independentisme no pot jugar a triar un president, ha de triar un president", ha declarat, en resposta a la petició que Jordi Sànchez ha enviat al Tribunal Suprem (TS) perquè el deixi en llibertat amb l'objectiu de poder ser investit en un ple del Parlament el 12 de març. A parer de Sánchez, "el més greu" és que l'independentisme hagi desistit de governar per a tots els ciutadans de Catalunya.

En aquest sentit, el líder socialista ha retret aquest dimarts al bloc independentista que estigui "renunciant" a governar a Catalunya, al mateix temps que els ha retret la "cerimònia" que s'han muntat per "jugar a triar" un candidat a la investidura i un futur president. "El bloc independentista està en una pugna interna entre ERC i el PDeCAT i fins llavors, el que estem veient, és una cerimònia de negociacions, d'anades i vingudes, i d'un independentisme que està renunciant a governar", ha manifestat en una entrevista a Telecinco.

Per Sánchez, la situació política a Catalunya "segueix consolidant i cronificant la inestabilitat econòmica, d'ocupació, laboral i la fractura social". De fet, ha opinat que hi ha famílies que "no poden parlar de política" com a conseqüència del Procés. El secretari general del PSOE, que espera que a Catalunya no hi hagi repetició d'eleccions, ha rebutjat la proposta llançada pel portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ERC, PSC i els 'comuns' s'acostin i tendeixin ponts. "Pot ser una opinió personal d'un diputat d'ERC que no té més recorregut que aquest", ha asseverat. En aquest sentit, ha assegurat que el PSC treballarà per "erigir-se" en l'"alternativa d'esquerres antiindependentista" a Catalunya, al mateix temps que ha recalcat que una candidatura de la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a la investidura seria una "solució perfectament factible" al "problema" que encara no corre el compte enrere de la investidura.