Pedro Sánchez reclama una resposta política, no només judicial, després de la posada en llibertat de Puigdemont

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit aquest divendres que la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat sota fiança Carles Puigdemont i descartar que se'l pugui jutjar per un delicte de rebel·lió demostra "les limitacions" de fer front al procés independentista des "d'una estratègia merament judicial". En una entrevista a 'Los desayunos de TVE', Sánchez ha indicat que, tot i que li resulta "difícil", continua "confiant que el Govern sabrà portar la situació perquè Puigdemont sigui extradit" i es pugui " desbloquejar "la crisi a Catalunya" des de la política".

A aquest objectiu hi hauria de contribuir, en la seva opinió, la comissió d'avaluació del model territorial espanyol creada al Congrés a iniciativa dels socialistes i de la qual formen part avui dia tan sols el PSOE i el PP, després que Cs l'abandonés per la negativa dels socialistes a permetre les compareixences de destacats referents del socialisme molt bel·ligerants amb el nacionalisme, com Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Sánchez veu "lamentable" que partits que van arribar a la política espanyola amb ànsia reformista hagin "desistit de debatre" precisament sobre la revisió del model territorial espanyol, que, segons els socialistes, ha d'avançar cap a "un estat autonòmic reforçat". El líder del PSOE ha insistit que aquesta comissió ha d'acabar la seva feina al juny i juliol perquè a partir del setembre els socialistes sol·licitaran obrir una altra comissió per avaluar una possible reforma constitucional.