Pérez de los Cobos dispara contra Trapero: “El dispositiu dels Mossos l'1-O va ser una estafa”

El coronel de la Guàrdia Civil i coordinador dels tres cossos policials per a l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, no té cap dubte que el pla del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, era facilitar el referèndum. En la seva declaració davant del magistrat del Tribunal Suprem, a la qual ha tingut accés ' La Vanguardia', diu clarament que el seu dispositiu va ser una "estafa". Durant l'interrogatori com a testimoni, de més de tres hores, la fiscal li pregunta sobre els 99 locals que els Mossos asseguren que van tancar durant la jornada de l'1 d'octubre.

Davant la "sorpresa" d'aquesta dada, la Guàrdia Civil va decidir acarar la informació. "Vam arribar a la conclusió que sorprenentment la majoria d'aquests locals pertanyien a municipis molt petits on hi havia un únic local de votació. La majoria es corresponia amb locals en què s'havia votat durant tota la jornada amb una altíssima participació, que fins i tot va arribar a superar en alguns casos el cens d'aquests municipis. Amb això i amb la informació de què disposàvem, vam arribar a la conclusió que en realitat aquest llistat de 99 locals era una part més de l'estafa que va suposar aquest dispositiu", subratlla Pérez de los Cobos.

"El que pretenien era tractar d'aparentar davant l'autoritat judicial un compliment parcial, i el que realment van fer va ser esperar que acabés la jornada, permetre l'escrutini i, després que la seva actuació no afectés la votació, i de mutu acord, s'emportaven l'urna i les paperetes i ho comptabilitzaven com a col·legi tancat", afegeix. Aquesta afirmació coincideix amb les comunicacions dels Mossos realitzades a través de la seva emissora i que va publicar aquest diari.

Facilitar el referèndum

Trapero està investigat per dos delictes de sedició per la inacció del cos policial que dirigia tant en el referèndum com en els aldarulls del 20 de setembre davant del departament d'Economia. Aquest mateix divendres està citat a declarar davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que decidirà després d'escoltar-lo si cal acordar mesures cautelars contra ell. Pérez de los Cobos ha declarat tant al Tribunal Suprem com a l'Audiència Nacional pel paper dels Mossos. En el cas de la causa que dirigeix Pablo Llarena, el seu testimoni serveix al jutge i a la fiscalia per acreditar el paper del conseller d'Interior, Joaquim Forn, en l'actuació de la policia autonòmica.

El relat ofert pel coronel de la Guàrdia Civil assenyala que el dispositiu dissenyat i executat per la direcció dels Mossos "anava encaminat a facilitar el referèndum il·legal". I apunta en aquesta responsabilitat a Trapero, que estava "absolutament alineat" amb la posició del conseller d'Interior, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del director general dels Mossos, Pere Soler.

"Trapero va abundar i va corroborar tota l'argumentació que es feia per part de Forn i Puigdemont", sosté Pérez de los Cobos. No obstant això, no diu el mateix de qui va ser número dos de Trapero i ara dirigeix els Mossos per designació del govern central després de l'aplicació de l'article 155. "En les reunions amb Ferran López no vaig percebre cap alineament amb posicions diferents del compliment del mandat judicial", al·lega el coronel, que, al contrari, sí que defensa que Trapero es va oposar des del primer moment a la seva designació com a coordinador i als mandats judicials.

La narració del que va passar aquells dies se centra bàsicament en el fet que durant les reunions prèvies la fiscalia ja va advertir a Trapero que el dispositiu plantejat era insuficient i ell va assegurar que el canviaria. Fins a l'1 d'octubre, el cos encarregat d'evitar que s'obrissin les escoles i de confiscar les urnes, les paperetes i el material informàtic eren els Mossos amb el suport, en cas de necessitar-lo, de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Però ja abans de les 9 del matí d'aquell dia "hi ha una constatació prou fefaent de la inacció dels Mossos i d'una actitud contrària a les ordres que s'havien rebut".

El relat de Pérez de los Cobos és molt dur respecte a l'actuació del cos català. L'acusa d'haver alertat els responsables de les meses electorals el dia abans de l'1-O que una patrulla passaria a les 6 del matí del dia 1 per comprovar si el col·legi electoral estava obert i que en cas que hi hagués un nombre elevat de gent als voltants no s'actuaria: "El problema és que, com a conseqüència d'aquestes visites en què faciliten la informació que la patrulla es tornaria a personar a les 6 del matí del dia 1, les plataformes que van organitzar l'1-O van fer una crida a ocupar els col·legis, una crida que estava absolutament condicionada per aquesta informació que havien tingut. Amb aquestes visites es deixava constància de com seria la pauta d'actuació de la unitat policial, cosa que jo no he vist mai", analitza.