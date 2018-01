Pérez de los Cobos rep zero vots per no saber anglès ni francès en la prova per ser jutge del Tribunal d'Estrasburg

Aquest dimarts 23 de gener, el ple de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) escollirà el jutge espanyol que aspira a integrar el planter de 47 jutges del Tribunal Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg, França. Mariano Rajoy havia promès a Francisco Pérez de los Cobos, abans que deixés la presidència del Tribunal Constitucional, el març de l'any passat, que seria el jutge espanyol destinat al TEDH per al període 2017-2026, en substitució del magistrat Luis López Guerra.

El govern espanyol va aportar, juntament a Pérez de los Cobos, dos candidats més amb la clara intenció que, amb el seu estatus d'expresident del TC, els altres dos aspirants fossin descartats.

En el formulari per omplir, el passat 19 de desembre, cada candidat havia d'aportar les dades sobre idiomes. Figurava, a banda de l'espanyol, el nivell d'anglès i francès: bo, molt bo i correcte. Pérez de los Cobos va declarar tenir un nivell bo de lectura en anglès; bo, en escriptura i bo en oral; en francès, va fer constar un nivell molt bo en lectura; molt bo en escriptura; i molt bo en oral.

El 12 de gener, una comissió de deu membres de la comissió de l'assemblea Parlamentària va examinar els tres candidats. Pérez de los Cobos, María Elósegui Ichaso, catedràtica de Filosofia a la Universitat de Saragossa i José Martín Pérez de Nanclares, catedràtic de Dret Internacional Públic a la Universitat de Salamanca, i actual cap de l'assessoria jurídica del Ministeri d'Afers Exteriors. El resultat de l'examen: 7 vots per a Pérez Nanclares, 3 per a Elósegui Ichaso i 0 per a Pérez de los Cobos. Ergo: la comissió ha recomanat a l'Assemblea a Pérez Nanclares.

Què va passar? Pérez de los Cobos esperava que l'entrevista fos en castellà. I quan va començar l'examen en anglès va sol·licitar si li podien preguntar en castellà.

Però, clar, el ple de l'Assemblea es compon de 648 parlamentaris, i el PP europeu disposa d'una folgada majoria. Així que Rajoy ha tranquil·litzat a un Pérez de los Cobos que entre març i desembre hauria pogut preparar en anglès, però que no ho va fer. El govern espanyol podria pressionar els seus aliats a l'Assemblea perquè votin Pérez de los Cobos o, en canvi, deixar via lliure a Pérez de Nanclares. Dimarts, doncs, confirmarem si és o no ¡és la política, estúpid! El dimarts, doncs, es veurà.