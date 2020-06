Paluzie torna a ser la candidata més votada en les eleccions de l'ANC amb una victòria clara

L'actual presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha tornat a guanyar les eleccions al secretariat de l'entitat amb un total de 6.078 vots, mil més que els que va obtenir ara fa dos anys. En segona posició s'ha situat el periodista i exdiputat de la CUP, Antonio Baños, amb 5.283 vots, que ja ha descartat postular-se com a màxim responsable de l'entitat, però que sí podria ser vicepresident.

El sector afí al president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha obtingut uns grans resultats perquè l a principal rival de Paluzie, Montse Soler, ha estat la tercera candidata que ha rebut més suport amb 4.687 vots. Soler, que ja és secretària nacional, va ser la impulsora de la campanya de l'ANC, Eines de País, que va catapultar Canadell a la presidència de la Cambra.

La pugna entre Paluzie i Canadell per dirigir l'ANC es reobre dos anys després indirectament

El quart i cinquè candidats més votats també formen part d'aquest grup proper a Canadell. David Fernàndez, vicepresident del Cercle Català de Negocis i secretari nacional de l'ANC; ha rebut 4.200 vots, mentre que Adrià Alsina, excap de comunicació i excandidat a la presidència de l'entitat, 3.677.

Completen la llista dels més votats al secretariat pel bloc nacional el líder de Mossos per la República, Albert Donaire, la consultora Sònia Urpí García, l’enginyer industrial Xavier Sunyer, també afí a Canadell, Manuela Matzeu, Jordi Fité, Xesca Oliver, Narcís Turull i Jordi Llambrich.

Tot i la clara victòria de l'actual presidenta, Paluzie podria no repetir en el càrrec els pròxims dos anys si no obté els suports necessaris entre els nous 77 membres escollits en el secretariat nacional. De fet, ja va advertir en declaracions a l'ARA que no repetiria si no se sent a gust amb el nou secretariat. “El nou secretariat serà qui ho decidirà, però si no em sento còmoda no continuaré; tot dependrà del secretariat que surti escollit", va deixar clar. Serà aquest dissabte quan els nous 77 membres del secretariat escolliran el president, el vicepresident el secretari i el tresorer.

Paluzie i Baños, principals candidats de la nova direcció de l'ANC

El 2018 Paluzie ja va ser elegida presidenta com a solució de consens davant la pugna entre els partidaris d’Adrià Alsina, excap de comunicació de l’ANC i pròxim a l’expresident Jordi Sànchez, i del president del CIEMEN, David Minoves, a qui acusaven de voler portar l’entitat cap als postulats d’ERC per la seva antiga militància als republicans, tot i defensar l’acostament als CDR.

Participació similar per l'augment de socis

En les eleccions d'aquest any hi han participat 8.876 membres, cosa que representa una participació del 19,73%, un percentatge lleugerament superior al de les últimes eleccions, que va ser del 19,51%. Tot i que han votat 1.721 persones més que en les darreres eleccions, les que es van celebrar el 2018, el tant per cent de participació és similar, ja que en aquests dos anys l’Assemblea ha crescut en prop de 10 mil membres de ple dret.