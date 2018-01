La trucada de Puigdemont a Torrent

Carles Puigdemont no va demanar el vot delegat ni tampoc va aparèixer per sorpresa al Parlament. De fet, el president no té previst tornar ni per la sessió d’investidura. Això sí, Puigdemont va voler ser present a la cambra a distància. En una sessió menys tensa del que s’esperava, l’única referència constant a la situació anòmala de l’inici de la dotzena legislatura van ser quatre llaços grocs en representació dels presos polítics. Per primera vegada, també, la sessió de constitució es va fer amb la filera del Govern buida.

El president i els consellers a l’exili van seguir la sessió des de Brussel·les. Puigdemont va dedicar una piulada a Torrent, a qui considera molt “digne” i de qui creu que “exercirà el càrrec amb noblesa, protegint les institucions i el país”.

De fet, el candidat de JxCat va ser un dels primers a felicitar Roger Torrent. Tan bon punt va ser escollit, Puigdemont va trucar al conseller Jordi Turull, que li va passar el mòbil al nou president del Parlament, tal com va explicar més tard la diputada Elsa Artadi en roda de premsa.

El record als absents va ser continu en la sessió. Un dels moments més emotius es va viure quan la mesa d’edat cridava a votar entre aplaudiments els membres del Govern a Brussel·les, que ahir no van poder votar, i els presos, que van delegar el seu vot en Turull i Marta Rovira.Tots ells van estar presents en el discurs d’Ernest Maragall i també en les primeres paraules que pronunciava Roger Torrent com a 15è president del Parlament. “He de defensar la veu de tots, especialment dels que no hi són”.

Torrent, fins ara alcalde de Sarrià de Ter, comptava amb el suport de la seva parella i les seves dues filles a l’hemicicle, així com també dels presidents de la Cambra Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert. La seva antecessora, Carme Forcadell, l’observava ja des del seu nou seient de diputada d’ERC.