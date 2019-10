La Policia Nacional escorcolla l'Associació Catalana de Municipis per presumpta malversació

Una trentena d'agents de la Policia Nacional estan escorcollant aquest dilluns al matí la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en el marc d'una investigació judicial per presumpta malversació de fons. Segons ha avançat El Confidencial i ha pogut confirmar l'ARA, els agents investiguen si es van arreglar concursos públics entre el 2011 i el 2018. Les diligències estan dirigides pels jutjat d'instrucció 16 de Barcelona, en una causa que està declarada secreta.

Tot i que per ara no s'han confirmat detencions, entre els retinguts que han hagut d'estar presents en l'escorcoll hi ha, segons ha pogut confirmar l'ARA, l'expresident de l'entitat David Saldoni -que va ser rellevat ara fa un mes després de perdre l'alcaldia de Sallent a les municipals de maig. A Saldoni la policia l'hauria aturat mentre conduïa per traslladar-lo a la seu de l'ACM a Barcelona.

Fonts de la policia asseguren a l'ARA que l'ara conseller d'Interior i expresident de l'ACM, Miquel Buch, no té cap relació amb els fets que s'estan investigant.

El president de l’ACM assegura que la investigació no implica "cap detingut"

Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Deltebre, ha afirmat que el registre que s'està duent a terme "no implica cap detingut" i la investigació ha gaudit en tot moment de la "col·laboració" de l'associació. Soler, que ha estat present de forma voluntària en el registre, ha atès a les preguntes dels mitjans de comunicació que es trobaven a fora la seu de l'ACM, tot i això, no ha pogut donar detalls específics de la investigació, ja que ha afirmat que es troba "sota secret d'actuacions". Segons ha informat el president de l'ACM, el registre ha començat a les 10 d'avui al matí i encara durarà unes hores més per dur a terme les respectives "còpies de seguretat informàtiques".

Per la seva banda, la candidata de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha dit que no en coneixia els detalls, però ha opinat que “ho entenen com a nova forma de ràtzia a l’independentisme”. “Ja no hi ha casualitats. L’Estat posa en marxa tots els mecanismes de persecució a l’independentisme”, ha dit.

🔵COMUNICAT de l’ACM en relació amb el registre efectuat per la Policia Nacional: pic.twitter.com/7PR9HEAQXP — Ass. Cat. Municipis (@ACM948) 21 de octubre de 2019

En un comunicat posterior, l'Associació es mostra "tranquil·la" i assegura que la seva gestió "sempre s'ha realitzat amb total transparència i en compliment de la legalitat".