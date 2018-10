El cap de la Policia Nacional de Navarra insulta polítics d'esquerres i nacionalistes amb un compte secret de Twitter

El cap de la Policia Nacional de Navarra, Daniel Rodríguez López, té un compte secret de Twitter des del qual s'insulten greument representants polítics de Podem i de diferents formacions nacionalistes i lloa el colpista Antonio Tejero o el líder de Vox, Santiago Abascal. Rodríguez, segons revela Eldiario.es, el màxim representant policial a Navarra, que va ser nomenat el 2012, després de la victòria electoral de Mariano Rajoy, titlla de "fastigosa" l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o d'"imbècil patològic" el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, a qui desitja que els toros li facin una cornada als Sanfermines. El compte del comissari Rodríguez, actiu des del 2016, és @polientes1612 en referència a la petita localitat on va néixer, Polientes (Cantàbria), i a la data del seu aniversari, el 16 de desembre del 1958.

El mitjà explica que es va posar en contacte ahir amb el comissari, que en un primer moment va responsabilitzar un germà seu dels missatges, tot i que el compte fa al·lusió al nom de pila del cap superior de Policia a Navarra. Quan se li va preguntar per què aquest compte està instal·lat en el seu telèfon mòbil oficial va reconèixer que era seu, però va afegir que no és ell qui difon els missatges. En el transcurs de la conversa amb aquest mitjà, en què va oferir versions contradictòries sobre l'ús del compte, el comissari va al·legar que "no té res a veure l'aspecte privat amb l'aspecte professional". "No crec que calgui barrejar una cosa amb l'altra", va afirmar el cap policial. Després va tornar a canviar les seves explicacions i va afirmar que qui escriu els missatges no és el seu germà sinó la seva dona "des d'una tauleta".

Un dels tuits que va fer serveix per respondre a les afirmacions d'Ada Colau sobre presumptes agressions sexuals comeses per membres de la Policia durant l'1-O. Els qualificatius a l'alcaldessa de Barcelona són "analfabeta funcional", "pocavergonya", "immoral" i "fastigosa". Als militants o dirigents del PNB els qualifica de "traïdors a Espanya, colla de covards fastigosos". Un dels últims tuits, de diumenge passat, es refereix a les declaracions del portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, que va afirmar que unes noves eleccions generarien "una tensió inacceptable". "No es pot ser més pocavergonya que el Sr. del Tractor, ara li interessa seguir munyint la vaca. Traïdors!" També hi ha diversos tuits a favor de la "dissolució" dels Mossos d'Esquadra, als quals els diu "policia política".

Les lloances les reserva per al president del partit ultradretà Vox, Santiago Abascal, a qui felicita en diverses ocasions. En resposta a una piulada del compte de la formació d'extrema dreta en la qual es denuncien suposades agressions a membres de les forces de seguretat a Catalunya, afirma: "Acabarem com sempre en aquesta nostra Espanya, no podem defensar-la d'altra manera que fent-los front, així passa des de segles enrere i aquest segle XXI no serà diferent als altres. Sr. Abascal, a vostè li tocarà ser el José Antonio d'aquest segle, no ens falli". Al colpista Antonio Tejero el defineix com un "soldat i guàrdia civil que ha posat la seva vida al servei d'Espanya".