Ponsatí recull l'acreditació d'eurodiputada

Clara Ponsatí ja pot entrar i sortir de les instal·lacions del Parlament Europeu com qualsevol altra eurodiputada. L'exconsellera d'Ensenyament ha recollit la seva acreditació aquest dimecres al matí a Brussel·les, i el Parlament Europeu fa així un pas més després d'haver-la reconegut la setmana passada en el grup de cinc nous eurodiputats que guanya Espanya després del Brexit. L'exconsellera ha explicat que, de moment, manté la seva residència a Edimburg, on fa de professora a la Universitat de Saint Andrews.

"De moment segueixo sent resident al Regne Unit, i en els pròxims mesos assistiré a Edimburg davant del tribunal que està processant el meu cas. Estaré a les ordres del que digui el jutge", ha explicat Ponsatí, que ha recordat que el jutge britànic ja li havia donat permís per viatjar lliurement quan Pablo Llarena va reactivar la seva euroordre després de la sentència del Procés. La ja tercera eurodiputada de Junts per Catalunya - Lliures per Europa ha explicat també que manté en tot moment informades les autoritats escoceses sobre els seus moviments.

D'aquesta manera, Ponsatí ja és una de les cinc persones que assumeixen el càrrec d'europarlamentari després del Brexit per a Espanya. De fet, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea podria tenir altres implicacions en el seu cas. El Tribunal Suprem va demanar al Regne Unit que mantingui el procés d' extradició contra Ponsatí, ja que considera que la immunitat no té validesa fora de la UE (i ara el Regne Unit ja no n'és membre). A més, Llarena també ha demanat elevar un suplicatori a l'Eurocambra perquè li suspengui la immunitat per "poder continuar amb l'execució de les euroordres de detenció i entrega als països de la Unió Europea". Des de l'Eurocambra, però, de moment no han rebut la petició però aclareixen que es tramitarà, com en la resta de casos, una cop s'hagi rebut.

Al mateix temps, però, cal recordar que el Regne Unit ha marxat de manera formal de la Unió Europea però no a efectes pràctics. Actualment la sortida està en un "procés de transició" fins al 31 de desembre en què continua estant sota el marc normatiu i legislatiu europeu, també sota la jurisdicció del TJUE. Per això, fonts de la defensa dels exiliats es mostren convençudes que la petició de Llarena no té recorregut i ironitzen fins i tot amb el fet que el jutge del Suprem no s'hagi llegit del tot els textos de l'acord del Brexit.

A diferència del que va passar primer amb Carles Puigdemont i Toni Comín, l'acreditació que ha rebut Ponsatí no és temporal, sinó que serveix per tot un any. Segons expliquen des de l'Eurocambra, a l'expresident i a l'exconseller de Salut se'ls va acreditar de manera temporal perquè només feia un dia de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. Aleshores, l'Eurocambra va desbloquejar el veto per iniciativa pròpia però els seus serveis jurídics van estudiar amb posterioritat el cas i el mateix president, David Sassoli, va deixar clara la posició de l'Eurocambra. Ara, dos mesos després, Ponsatí ha rebut una acreditació permanent que no té cap diferència amb les que reben la resta de nous eurodiputats entrats amb el Brexit.

A partir d'ara, doncs, els tres eurodiputats de JxCat estan pendents del procés per aixecar la seva immunitat, que es tramitarà des de la comissió d'Afers Jurídics i Legals i que pot allargar-se més de mig any. Puigdemont, Comín i Ponsatí esperen que serveixi per fer un "judici al judici", tot i que l'Eurocambra sosté que no s'entrarà al fons de la qüestió. En tot cas, una de les primeres assignatures pendents que tenen aquests tres parlamentaris europeus és l'assignació de grup parlamentari després del fracàs de les converses amb els Verds/ALE, on hi ha ERC. No han volgut fer per ara valoracions sobre aquesta qüestió.