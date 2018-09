Ponsatí demana que la mobilització popular “no se senti esclava” dels presos i els exiliats

A les portes de l’11 de setembre, Clara Ponsatí demana que la mobilització “no se senti esclava dels missatges que li arriben de la presó i l’exili”. Des de Londres, Ponsatí ha fet aquestes declaracions en un acte conjunt amb participat el portaveu de JxCat, Albert Batet; el diputat de la CUP Carles Riera; el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, i el promotor de Primàries per Barcelona, Jordi Graupera.

“L’argument de no critiquem els que estan a la presó o els que estan a l’exili, amb l’autoritat moral que em dona ser un d’ells, us dic que s’ha acabat, perquè això no pot ser”, ha etzibat. I ha afegit: “El que van ser errors, van ser errors, no discutir les coses per no ferir la sensibilitat dels que estan a la presó o a l’exili és absurd”. Per això, Ponsatí considera necessari que sorgeixin “nous lideratges” més enllà de la presó i l’exili.

L’exconsellera també ha llençat crítiques a les institucions catalanes, perquè considera que no estan fent avançar la República. “Cal que la mobilització popular estigui empoderada i no a Mercè dels missatges polítics que llancen els partits polítics i les institucions”, ha defensat Ponsatí. En aquest sentit, considera que les institucions “de moment estan congelades, no estan actuant com a institucions de Catalunya”. Així, l’exconsellera veu molt difícil que “la política transformadora i efectiva sorgeixi d’aquestes institucions. “De moment, no estan fent la seva feina”, ha criticat.