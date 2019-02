Casado es penja la medalla "d'haver aturat la venda d'Espanya a l'independentisme"

Pedro Sánchez ha començat oficialment aquest dissabte la precampanya electoral des de Sevilla, on ja governa la triple dreta que vol aturar el 28-A. Pablo Casado ha optat per fer-ho des de Saragossa, on ja tenia previst un míting. I ho ha fet, de nou, penjant-se la medalla d'haver aconseguit que el president espanyol convoqués eleccions, malgrat no li agradi el temps ni les formes. Avui ha tornat a assegurar que gràcies al PP el govern socialista "ha tirat la tovallola, quan l'hem trobat negociant amb els independentistes". "Gràcies al PP hem aturat la venda d'Espanya als independentistes i gràcies al PP ara aconseguirem parar la que havia de ser la futura recessió a Espanya", ha assegurat.

A diferència de Sánchez, que té clar que el cos a cos de la seva campanya serà contra la "dreta", Casado es veu obligat en centrar-se en dos fronts: per una banda el PSOE, però per l'altra Vox. En aquest sentit, ha defensat la "fiabilitat" del PP enfornt a jugar a la "ruleta russa" amb partits que estan prenent "el seu primer vol", en una clara referència a la formació ultra de Santiago Abascal. "Apostem per la fiabilitat dels populars o juguem a la ruleta russa per veure si algú en el seu primer vol aconsegueix aterrar bé. ¿Confiem en aquests que sembla que en les xarxes socials han dit alguna cosa graciosa?", s'ha preguntat. Alhora, ha promès el 28-A acabar amb el "malson del PSOE amb els comunistes i els independentistes".

Mentre Sánchez prometia tornar a intentar aprovar els pressupostos "més socials" de la història si es manté a la majoria, amb una majoria més àmplia, Casado ha promès, com a primera mesura si és president del govern espanyol una eterna mesura del PP: la rebaixa d'impostos. Ha anunciat així el que considera una "tercera revolució fiscal", amb un IRPF per sota del 40%, un impost de societats per sota del 20%, suprimir l'impost de successions, donacions, actes jurídics documentals i patrimoni, unes mesures similars a les que venen fent els populars a la Comunitat de Madrid, convertint-la així en el que alguns experts consideren un "paradís fiscal" dins de l'Estat.

Casado manté com a eix de la seva estratègia de campanya el seu cos a cos amb Sánchez, vinculant-lo a l'independentisme. "L'espantall de Catalunya", segons el president espanyol. Ara hi ha sumat una degoteig de mesures econòmiques i supressió de burocràcia administrativa per "fer d'Espanya una autopista administrativa en què no hi hagi rotondes, ni desviacions, ni obres" per qui vulgui crear una empresa. "Acabarem recaptant més, malgrat es paguin menys impostos, perquè hi haurà més empreses i més famílies pagant impostos que serviran per sostenir l'estat del benestar", ha dit.