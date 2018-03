Puigdemont: "Aquests cinc mesos no els oblidarem mai perquè també ens hem mantingut dempeus davant un Estat autoritari"

Carles Puigdemont ha tornat aquest vespre a Girona. Ho ha fet a través d'una connexió des de Brussel·les per adreçar-se a les 500 persones que omplien la plaça Independència, i que s'hi havien concentrat coincidint amb els cinc mesos que fa que els Jordis són a la presó. Des de la pantalla, Puigdemont ha dit als gironins que aquests 151 dies que Sànchez i Cuixart porten entre reixes no s'oblidaran "mai". "Però també perquè durant tot aquest temps ens hem mantingut dempeus i no hem abaixat la guàrdia davant un Estat autoritari que viola els drets fonamentals", ha afegit. Puigdemont ha agraït l'escalf i la "solidaritat" que rep dels catalans i ha assegurat que es mantindrà "ferm" en la defensa de les institucions. "Ens en sortirem; de fet, ens n'estem sortint, i això acabarà bé perquè ho farem plegats, i podrem retornar a Catalunya gràcies a la gent que ha votat República i llibertat", ha assegurat.

Mig miler de persones han clamat aquest vespre a Girona per la llibertat dels presos polítics. Ho han fet a la plaça Independència de Girona, on des de principis de setmana s'hi han situat els tòtems itinerants amb les imatges dels Jordis, Junqueras i Forn. Aquests muntatges, que recorren diferents municipis de les comarques gironines, s'estaran aquí durant els pròxims 30 dies.

Coincidint amb els cinc mesos que fa que els Jordis són entre reixes, la plataforma Girona Vota –que agrupa les entitats i els partits sobiranistes– s'ha sumat a les diferents concentracions que s'han dut a terme arreu de Catalunya. A Girona -com també s'ha fet a Barcelona- a través d'una pantalla gegant s'han projectat vídeos amb missatges de Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Anna Gabriel.

Carles Puigdemont ha recordat la recent sentència del Tribunal d'Estrasburg, que ha condemnat "el Regne d'Espanya" per la crema de fotografies del rei (precisament, a Girona). "Li han estirat les orelles i més que ho faran, perquè durant aquests mesos l'estat espanyol ha documentat que, sense cap mena de rubor, ha traspassat molts cops l'estat de dret", ha subratllat. Puigdemont ha recordat la frase de l'escriptor i filòsof Francesc Pujols: "El pensament català rebrota i sobreviu als seus il·lusos enterradors".

"No abaixarem el cap"

Carles Puigdemont ha recordat als gironins que, el 21-D, "Catalunya va donar una resposta admirable a través de les urnes". I que el resultat de les eleccions, "clarament a favor de la democràcia", és el que els empeny "a construir un país on valgui la pena tenir projectes col·lectius".

Finalment, Puigdemont ha volgut dir als gironins que els qui són a Brussel·les es troben "bé i ferms". "Ens motiva molt el sentit de tot plegat, el sentit profund de lluitar fins al final, que mai hem perdut de vista", ha conclòs, i ha assegurat que constantment reben ofertes de països i universitats que els demanen que vagin a explicar "com pot ser que s'amenaci un poble només per voler exercir el dret a l'autodeterminació".

"Som República"

Les 500 persones que s'han concentrat a la plaça Independència han clamat per la llibertat dels "presos polítics" i han corejat consignes com "Som República" o "Puigdemont, el nostre president". L'acte ha comptat amb diferents parlaments des de l'escenari –entre els quals, el de Francesc Ribera, 'Titot'- i s'ha tancat amb la lectura d'un manifest i el cant a l'uníson d''Els segadors'.