Centenars de persones recorden a la plaça Universitat els cinc mesos de presó dels Jordis

Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça Universitat de Barcelona per exigir l’excarceració dels presos polítics, coincidint amb els cinc mesos de presó preventiva de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real. Amb crits de "llibertat", els manifestants també han tingut un record per al vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, que avui compleixen 134 dies a Estremera.

L’actriu Rosa Boladeras ha obert l’acte recordant els quatre presos polítics, que “estan entre reixes només per intentar aconseguir un somni”. Entre crits de “feixistes” i “fora els ocupes del Palau”, Boada ha recordat l’escorcoll d'aquesta setmana a la seu d’Òmnium i el posterior cessament del secretari de Difusió, Antoni Molons, per part del govern espanyol.

Anna Sallés, presa política durant el franquisme, ha pujat a l’escenari per llegir el manifest de la concentració. “Viuen entre reixes per defensar el dret autodeterminació del poble de Catalunya. Són innocents, no han comès cap delicte”, ha llegit. De la mateixa manera, Sallés ha volgut agrair a Òmnium la invitació a l’acte i ha explicat que hi ha volgut participar perquè també va ser “víctima de la brutalitat, arbitrarietat i injustícia”.

Reivindicació de les dones represaliades

Durant l'acte, que ha estat encapçalat només per dones, les exdiputades Anna Gabriel, Clara Ponsatí i Meritxell Serret han enviat des de l’exili tres declaracions enregistrades en vídeo en què han assegurat que la lluita per alliberar els Jordis “no cessarà”. Des d’Escòcia, la consellera Ponsatí ha lamentat que “fa massa temps que són a la presó”, i des de Bèlgica, la consellera Serret ha assegurat que seguiran lluitant “amb coratge, generositat i honestedat”. Gabriel ha reivindicat el paper de totes les dones que “també han patit repressió” i la valentia de “les dones que envolten els presos, sovint massa oblidades”.

En nom d’Òmnium, i en una línia semblant, Clàudia Pujol ha reconegut la feina de “totes aquelles dones que van protegir les urnes l’1-O” i ha posat en valor el coratge de les dues conselleres que van ser empresonades a Alcalá-Meco, Dolors Bassa i Meritxell Borràs, “sovint massa oblidades”, també.

Des de l’ANC, la secretària nacional Irene Segre ha assegurat que “res del que hem fet fins ara és simbòlic”. Segre ha fet una crida a “tots aquells plens d’odi” en afirmar que “l’estat de putrefacció de l’estat espanyol és tan fort que se sent des d’aquí”; també ha recordat que “els presos no són ells”, en referència als quatre presos polítics, “sinó tots nosaltres, tot un poble”.

L’acte ha acabat amb la interpretació de 'Torna, mare', de la cantautora Ivet Nadal. Dues representants de les famílies de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han pujat a l’escenari mentre els assistents guardaven un rigorós silenci i aixecaven les pancartes amb el lema “Llibertat presos polítics”.