Puigdemont: “El poble de Catalunya ha demostrat que hi és, que hi serà i que cal comptar-hi”

Carles Puigdemont ha seguit la Diada Nacional de Catalunya des de la Casa de la República a Waterloo, en una trobada privada amb amics i familiars. En total, una quarantena de persones entre les quals hi havia el raper Valtonyc i els consellers cessats pel 155 Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret.

Puigdemont ha seguit la Diada en directe amb una urna de l'1-O al costat de la televisió. Enmig d'aplaudiments, ha seguit l'onada de so a la Casa de la República i ha expressat que tot i “les condicions tan extremes i tan difícils” de la Diada, “amb gent a la presó i gent a l’exili, el poble de Catalunya ha demostrat que hi és, que hi serà i que comptar-hi per a qualsevol solució i, sobretot, per decidir el futur del país”.

El president cessat també ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que aquest hagi piulat que “un dels principals problemes de Catalunya és la convivència”. “El problema és justament la democràcia; aquesta gent que es manifesta, la gent que és a la presó, la gent que som a l’exili, hem arribat fins aquí perquè el que volem és exercir la democràcia”, ha assegurat. I ha afegit sobre Sánchez: “¿On ha vist un problema de convivència avui? Al revés, jo he vist centenars de milers de persones convivint, gent d’orígens diferents, de llengües diferents, que té idees molt diferents de com ha de ser la política, convivint pacíficament”, ha defensat.

L’expresident de la Generalitat ha volgut fer un acte privat com a mostra d’agraïment a totes aquelles persones que l’han ajudat durant aquests 10 mesos a l’exili amb un refrigeri i un seguiment de l'onada a la Diagonal. “Estic molt content que membres de la comunitat catalana […] hagin acceptat la invitació de ser amb nosaltres unes hores a la Casa de la República, seguir la manifestació històrica, espectacular, colossal”.

El bon temps ha acompanyat la trobada, que també ha comptat amb menjar català i música en directe d’una jove artista catalana que ha tocat 'El cant dels ocells' amb el violí i 'L’estaca' i el 'Bella Ciao' amb el piano. En un discurs improvisat als assistents, el president cessat pel 155 ha demanat, esperançat, que “la pròxima Diada es pugui celebrar a Barcelona”.

La jornada ha començat a la Casa de la República amb una hissada de la bandera, en què un grup de catalans s’hi han acostat per veure el moment. També a Bèlgica s’ha volgut recordar la Diada i, com cada any, s’ha vestit l’emblemàtic monument del Manneken Pis a Brussel·les amb el vestit tradicional català, amb la barretina, i s’ha cantat 'Els segadors'.