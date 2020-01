El copresident dels Verds-ALE considera un problema l'entrada de Puigdemont i Comín a la coalició

Des que es va confirmar l’entrada a l'Eurocambra de Carles Puigdemont i Toni Comín, una de les grans incògnites era saber en quin grup s’inscriurien. Tot i que havien demanat l’entrada als Verds-ALE, el grup on hi ha Esquerra, i comptaven amb l’aprovació de l’Aliança Lliure Europea (ALE), la possibilitat que puguin formar part de la coalició sembla avui llunyana. Philippe Lamberts, copresident del grup, ha assegurat avui en una roda de premsa a Estrasburg que per als Verds “representa un problema” la seva entrada tot i que l’ALE els doni el seu suport.

Lamberts ha assegurat que Puigdemont i Comín “de forma constant s’han aliat amb un partit del seu país d’acollida”, en referència a la N-VA. Per al polític belga, els Verds representen “valors clarament oposats als dels seus millors amics” i considera que això mostra “una falta de coherència”. La Nova Aliança Flamenca (N-VA), el partit belga al qual s’ha referit Lamberts, pertany al CRE (Conservadors i Reformistes Europeus), el mateix grup polític on es troba Vox.

El contacte entre la N-VA i els exiliats a Bèlgica ha sigut constant des de la seva arribada al país a finals d’octubre del 2017. El partit flamenc els ha ajudat amb aspectes logístics de la seva estada però també els ha donat suport polític aprovant resolucions a favor de Catalunya en el parlament flamenc. De fet, va ser una de les eurodiputades de la N-VA, Assita Kanko, qui va rebre Puigdemont i Comín a les portes del Parlament Europeu el primer dia que van entrar-hi per fer els tràmits per ser europarlamentaris el 20 de desembre.

ERC afirma que s'està negociant

Preguntada sobre aquesta qüestió, més tard, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha demanat marge per acabar de negociar amb els Verds. Ha recordat que recentment el grup de l'Aliança Lliure Europea (federat amb els Verds al Parlament Europeu) va decidir que formessin part del seu grup parlamentari. "Estem en negociacions", ha dit Riba, afirmant que no hi ha cap decisió definitiva sobre la integració o la no integració de Puigdemont o Comín al grup.

Riba ha explicat que, en tot cas, existeixen mecanismes dins el pacte entre l'ALE i els Verds per resoldre aquestes qüestions. Si la situació no es desencalla, ha dit que demanarà que es faci un comitè de conciliació per poder arribar a un acord o que, en darrera instància, siguin tots els membres del grup parlamentari que votin sobre això. Fonts republicanes asseguren que dins el grup parlamentari "no tots els verds" opinen com Lamberts.