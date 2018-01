JxCat: "Estem convençuts que el 30 de gener Puigdemont serà el president de tots els catalans"

Junts per Catalunya i ERC encara estudien fórmules per investir Carles Puigdemont sense la seva presència, però des de JxCat no tenen cap dubte de que es podrà fer la investidura "respectant el reglament" del Parlament de Catalunya. "Estem convençuts que el 30 o 31 de gener, Puigdemont serà el president de tots els catalans", ha dit aquest divendres Eduard Pujol, el portaveu de JxCat.

Fins i tot si els lletrats del Parlament no avalessin la fórmula triada, s'investirà Puigdemont, ha advertit la formació. "A qui li toca decidir com s'aplica el reglament és al president del Parlament o al ple", ha subratllat Elsa Artadi, cap de campanya de JxCat.

Tres setmanes després de les eleccions del 21-D, els diputats electes de JxCat s'han reunit per primera vegada aquest divendres amb Carles Puigdemont a Brussel·les. A les 11 h ha començat una reunió prèvia en un hotel de la ciutat i al voltant de la una de la tarda s'hi ha incorporat Puigdemont.

Primera reunió amb Puigdemont

És la primera reunió de JxCat, que va obtenir 34 diputats als comicis, amb el seu cap de llista. La reunió, però, no s'ha pogut fer amb tots els diputats electes del grup per raons òvbies. Joaquim Forn i Jordi Sànchez estan empresonats, mentre que Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Guinó no poden sortir de l'Estat perquè tenen el passaport retirat pel jutge. Tampoc no han viatjat a Brussel·les alguns diputats electes per motius de feina.

El plenari de JxCat a Brussel·les arriba després del seu acord amb ERC per intentar investir Puigdemont president a distància, tot i que encara s'està debatent com es farà. Ni Artadi ni Pujol han avançat la fórmula definitiva per fer-ho possible.

Forn i Sànchez

Artadi i Puig també han assegurat que seria una "bona notícia" que dilluns Joaquim Forn i Jordi Sànchez surtin de la presó. "Per dilluns no només esprem una bona notícia per JxCat sinó també per la democràcia de tots", ha dit Eduard Puig. Artadi ha afegit que des de JxCat "respecten qualsevol estratègia jurídica" per poder sortir de la presó.

Artadi també ha dit que espera que els consellers exiliats a Bèlgica i els membres de JxCat i ERC que estan a la presó no hagin de renunciar a l'escó perquè els partits sobiranistes mantinguin la majoria parlamentària. "La ciutadania ha votat el que ha votat i no és just. No estan inhabilitats i seria una aberració política que no se'ls permetés exercir els seus drets polítics", ha destacat.