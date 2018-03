Puigdemont: “No és cap tragèdia que hi hagi unes noves eleccions”

El president Carles Puigdemont assenyala que no seria un drama que es tornessin a convocar eleccions i ha posat com exemple la situació que es va viure a Espanya, les dificultats que té Alemanya per formar govern o la incertesa que es viu ara a Itàlia. "No és cap tragèdia que hi hagi unes noves eleccions, tot i que no és la prioritat i no ho desitgem ningú", afirma en una entrevista a El Punt Avui. Aquests casos haurien de fer, a parer seu, que "sense desitjar, ni voler, ni prioritzar unes noves eleccions, desdramatitzéssim una mica: no som diferents, la política catalana és molt europea en aquest sentit". Tot i així, deixa clar que si anem a eleccions serà per "l’enorme irresponsabilitat de l’Estat, perquè no ha acceptat els resultats del 21-D". perquè "com que no els ha agradat el resultat, no volen que el Parlament esculli el seu president, no volen continuar dialogant amb una part importantíssima que vol parlar de relació entre Catalunya i Espanya... forcen les coses de tal manera que potser s’hauran de repetir les eleccions".

Malgrat que exculpa els partits independentistes de la situació, el president reclama que tots els actors polítics, sense excepció, "també la CUP, facin la feina que els ciutadans ens han encarregat, que no és que posem barreres d’ortodòxies partidistes allà on la gent hi ha posat transversalitat i unitat. Això és molt important que ho retinguem, no només per la investidura: per la legislatura, pel desplegament de la República". En aquest sentit, exigeix respecte a la sobirania del Parlament i es mostra molt dur amb la judicialització del Procés: "No hem de caure en el marc mental del nostre opressor. No és un debat de codi penal. Un jutge no pot decidir qui és el president de la Generalitat. Ho decideix el Parlament. (...) Què s’ha cregut el senyor Llarena!? Condicionar la decisió d’un òrgan sobirà! No perquè ho diguem els catalans, que ho diem. És que ho diu la Constitució Espanyola! Què s’ha cregut, aquest senyor, de dir quin dels diputats que té els drets intactes pot ser o no ser el president?". De fet, Puigdemont anota que si Llarena impedeix a Jordi Sànchez assistir al ple d'investidura dilluns estaria prevaricant i alerta que "vagi molt amb compte qui doni suport a una decisió que és clarament prevaricadora" recordant alhora que la presència de l'expresident de l'ANC a la cambra tampoc és indispensable.

Sobre la decisió que acabi prenent la CUP, Puigdemont insisteix que sempre ha confiat en la responsabilitat de tots els partits. "Tothom té les seves idees, els seus ritmes i processos de decisió, però fins ara i en general la política a Catalunya ha donat sempre la millor cara i ha estat acompanyant les decisions de la ciutadania. Estic absolutament convençut que no serà diferent aquesta vegada que ens hi juguem tant". Davant la possibilitat que ell mateix i el conseller Toni Comín hagin de renunciar a la seva acta de diputat si no està assegurat el suport dels quatre diputats de la CUP, el president reitera que no vol entrar "en el marc mental del repressor i estic convençut que la CUP tampoc no ho farà ni s’aprofitarà d’això ni acceptarà actuar amb aquesta lògica". "Em sembla aberrant que des del rebuig al 155 ara haguem de gestionar la nova legislatura donant per bona tota la política que ha emanat del 155; això no és coherent, com a mínim", sentencia.

Puigdemont qüestiona de nou el paper de la monarquia arran del seu discurs el 3 d'octubre: "Va abdicar de ser el rei dels catalans. No es va dirigir al conjunt dels espanyols, només a una part. Va fer política, i això és expressament contrari a la Constitució. Quan un cap d’estat incompleix, negligeix la seva funció d’àrbitre, de moderador i conciliador i pren posició amb una política d’una manera tan violenta com ho va fer, el nostre deure és assenyalar-lo. Aquell dia, el rei, la monarquia va perdre Catalunya, dubto que hi torni a ser mai més benvinguda", anota.