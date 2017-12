El racó secret de Puigdemont a Bèlgica

Són les quatre de la tarda i cau l'últim raig de sol d'un dels pocs dies assolellats de desembre a Flandes. Només dos jardiners treballen netejant fulles seques al camí que porta a la casa. “Aquí només ve els caps de setmana”, assegura un carter que passa amb bicicleta repartint el correu per aquest poble de poc més de 4.000 habitants, Sint-Pauwels, situat a uns 30 quilòmetres d’Anvers i molt a prop de la frontera amb Holanda.

El carter, un home afable i xerraire que ja ha superat els seixanta, parla de Carles Puigdemont. Aquí tothom sap qui és. És un poble petit i les notícies corren ràpid: tothom està al corrent que el president ha triat Sint-Pauwels per trobar una mica de tranquil·litat, per fer escapades de caps de setmana i aïllar-se de la tensió que ha viscut en els últims dos mesos. És una mica més gran que Amer (Selva), el poble natal de Puigdemont, i també està envoltat de camps verds.

Puigdemont no viu aquí, però hi passa alguns dies quan les activitats de president a l’exili -reunions, feina de despatx i entrevistes- l'hi permeten, segons asseguren a l’ARA diferents fonts i confirma l’alcalde del poble. “Ha estat aquí diverses vegades”, afirma Chris Lippens.

La residència en qüestió és una elegant casa de camp als afores de Sint-Pauwels que li deixa un empresari belga. Envoltada d’un gran jardí, la casa està al peu de la carretera principal. Hi ha una tanca que impedeix l'accés a estranys, disposa d’alarma i s’ha de passar per un camí de terra per arribar-hi. Al costat hi ha altres cases més modestes. A la més propera hi viu una jove infermera que assegura que no ha vist mai Puigdemont. “Sempre entren en cotxe; l’únic que he vist són dos vehicles amb matrícula espanyola”, explica.

Dinar en un restaurant local

Puigdemont no es deixa veure gaire pel poble -una vila amb poc encant que amb prou feines té dues botigues, una perruqueria i una farmàcia- però alguna vegada ha anat a dinar amb la seva família al cafè restaurant Eetcafé Blablabla. Després de la manifestació del 7 de desembre a Brussel·les per exigir l’alliberament dels presos polítics catalans, el cap de llista de Junts per Catalunya va aprofitar per passar uns dies a Sint-Pauwels i el diumenge 10 va dinar al restaurant com qualsevol altra persona.

540x306 Puigdemont al restaurant Eetcafé Blablabla el passat 10 de desemebre / OELLIE VAN REMOORTERE Puigdemont al restaurant Eetcafé Blablabla el passat 10 de desemebre / OELLIE VAN REMOORTERE

El propietari de l’establiment explica a l’ARA que Carles Puigdemont hi va arribar amb 11 persones més, de les quals quatre eren nens, al voltant de les tres de la tarda. “La gent el va reconèixer i molts li van demanar si es podien fer una foto amb ell, a la qual cosa va accedir amablement”, afirma Oellie van Remoortere. “El vaig trobar un home molt agradable i simpàtic”, assegura. Per dinar, Puigdemont, que parlava en anglès però fins i tot es va atrevir a dir alguna paraula en neerlandès, va triar una de les especialitats del restaurant: pasta amb xampinyons i cansalada.

Propietat d'un empresari vinculat a la N-VA

La casa de Sint-Pauwels pertany a Walter Verbraeken, un ric empresari flamenc vinculat al partit independentista de Flandes, la Nova Aliança Flamenca (N-VA). Li cedeix l'habitatge a Puigdemont perquè no hi viu ningú des de fa almenys tres anys, tot i estar moblada amb molt de gust i preparada per acollir inquilins. De fet, la casa està a la venda per un preu de 895.000 euros.

Segons l’anunci immobiliari, és una vil·la de cinc habitacions espaiosa i clàssica que compta amb llar de foc i celler. “Al jardí, molt ben cuidat, podreu gaudir de total privacitat”, diu el text de la immobiliària que ven la propietat.

Verbraeken és un home de negocis que té moltes propietats immobiliàries al país i es dedica, entre altres coses, a les infraestructures. Forma part del cercle més proper de Bart De Wever, el líder de la N-VA i alcalde d’Anvers. Alguns articles de premsa asseguren que l’empresari té vincles familiars amb De Wever.

Segons diverses fonts consultades, la N-VA -formació que veu amb simpatia el Procés- està proporcionant a Puigdemont ajuda logística a Flandes. “Membres de la N-VA estan proporcionant tota l’estructura logística al president”, assegura una de les fonts. Des de l’entorn del president ho confirmen i destaquen el tracte “excel·lent” que han tingut amb els membres de la N-VA. “Ens han ajudat molt a buscar sales i llocs per fer actes”, expliquen.

On viu és el secret més ben guardat

La residència principal de Puigdemont és el secret més ben guardat. Algunes informacions situen el pis on viu al barri d’Uccle de Brussel·les, però ningú no l’ha vist per la zona. El president es mou amb molta discreció per Bèlgica i no acostuma a passejar o a deixar-se veure en cafeteries o restaurants. Dedica gran part del dia a resoldre qüestions al seu despatx en contacte directe amb Catalunya i quan surt a dinar o a sopar ho fa en llocs discrets o en restaurants amb sales privades. “Si surt al carrer i passeja el reconeixen de seguida”, asseguren fonts del seu entorn.

Carles Puigdemont ha triat Flandes per escapar-se quan necessita tranquil·litat i la casa de Sint-Pauwels és el racó perfecte per desconnectar i reflexionar sobre el seu futur. Amb els resultats electorals a la mà, ara haurà de decidir si torna a Catalunya o no, una decisió que podria acabar de prendre a Sint-Pauwels.