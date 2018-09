Puigdemont viatja a Suïssa per participar a la Festa de la República del cantó de Jura

L'expresident Carles Puigdemont ha viatjat a Suïssa aquest dissabte per participar a la Festa Popular de la República del cantó del poble de Jura, tal com ha pogut saber l'ACN. Està previst que Puigdemont intervingui aquesta tarda, a les 18.30 h, en la recepció oficial a l'ajuntament del territori, com a convidat d'honor.

El 130è president de la Generalitat assistirà demà a 'La Rauracienne', la manifestació oficial de la Festa de la República que es farà aquest diumenge al matí. S'espera que també hi prengui la paraula. La part septentrional del cantó de Jura es va constituir com a autònom després de diversos referèndums –el primer va ser l'any 1975–. La resta del territori continua formant part del cantó de Berna. Hi viuen uns 70.000 habitants i la capital és Delémont.

Des que el jutge del Tribunal Suprem va retirar les euroordres contra els líders independentistes processats que viuen fora de Catalunya, els exiliats tenen llibertat de moviment per tot Europa. Així, aquest mes d'agost Puigdemont va viatjar a Escòcia per participar en un col·loqui en el fòrum internacional Beyond Borders.