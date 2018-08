Puigdemont i Torra aborden l’estratègia a seguir

A diferència de la legislatura anterior, l’independentisme no té un full de ruta definit. Després de l’1-O, la declaració d’independència i l’aplicació del 155, el Govern busca la manera de donar continuïtat al Procés i “fer efectiva la república” sense tenir-ne encara la recepta. Ahir el president Quim Torra va abordar aquesta qüestió a Waterloo amb Carles Puigdemont, abans d’una tardor que els independentistes consideren clau. A part de la Diada i la commemoració de l’1 d’octubre, les fonts consultades situen el judici contra els dirigents independentistes com un dels esdeveniments clau que podria generar un “nou moment”. Un concepte que Torra ja ha fet servir diverses vegades a l’hora de referir-se a les condicions que poden generar una mobilització semblant a la de l’octubre passat, que no va ser suficient per aplicar els resultats de l’1-O.

El president té previst esbossar la seva estratègia dimarts que ve en una conferència. No és casualitat, doncs, que Torra es desplacés ahir a Waterloo per preparar-la amb Puigdemont i que les últimes setmanes hagi visitat també els presos polítics a Lledoners. “El president parlarà de l’estratègia general” del curs polític, expliquen fonts coneixedores. Ara bé, tampoc preveuen que entri en “gaires detalls” perquè no es prepara un full de ruta lineal sinó respostes a diferents escenaris.

Una tardor d’“oportunitats”

Puigdemont va assegurar ahir que s’espera una tardor amb “núvols negres” però també va afirmar que pot ser una “oportunitat” si el govern espanyol de Pedro Sánchez “llegeix bé” la realitat. “Molta gent a Catalunya demana poder ser respectada com el que vol ser. Si es llegeix la realitat adequada, podria ser un trimestre de grans oportunitats. Si això passa, les institucions catalanes ho aprofitaran”, va dir. En aquest punt, Torra va tornar a reclamar a l’executiu del PSOE que passi als “fets” i ofereixi un projecte a Catalunya. “Demanem intel·ligència política” al govern espanyol, va dir en declaracions als mitjans de comunicació sortint de la reunió. El president també va cridar a la mobilització per la Diada i la commemoració de l’1-O. “No hem de veure [la tardor] ni viure-la de manera nostàlgica, sinó reivindicativament i mirant endavant, amb la intenció d’implementar i fer real la república”, va dir.

En què es pot traduir, això? És el que es tractarà les pròximes setmanes en els cercles independentistes i es concretarà en una nova cimera entre partits i entitats -una reunió que va demanar ERC a principis d’estiu i que ahir el president del PDECat, David Bonvehí, va tornar a reclamar-. De fet, ara per ara les formacions, ANC i Òmnium han discrepat sobre l’estratègia que cal seguir i per això tenen intenció d’intensificar els contactes. Una de les qüestions clau és què s’ha de fer en cas que el Tribunal Suprem condemni els presos polítics amb penes altes de presó. Un escenari en què alguns sectors de l’independentisme majoritari i la CUP defensen desobeir. Aquest punt i la resposta que ha de donar el sobiranisme quan comenci el judici -fonts de les entitats defensen una vaga- serà el que ocuparà l’independentisme les pròximes setmanes. Amb un horitzó: la mobilització de la tardor pot desembocar en un avançament electoral a Catalunya o reflectir-se en les municipals i europees del 2019.