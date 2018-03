Puigdemont retira la seva candidatura a la investidura i apunta Sànchez com a successor

Després del reconeixement del Parlament a la figura de Carles Puigdemont, l'actual president de la Generalitat ha fet una compareixença pública on ha anunciat que retira la seva candidatura -i que així se li ha comunicat al president del Parlament, Roger Torrent- i ha apuntat el seu número dos, Jordi Sànchez, que està empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre. Puigdemont ha dit que ho fa "provisionalment", de manera que seguirà sent diputat per si canvies les circumstàncies i pot ser investit en algun moment de la legislatura.

"Espero que ben aviat pugui retornar a Catalunya de forma lliure", ha conclòs. Per la seva banda, fonts de l'entorn del president del Parlament, Roger Torrent, han anunciat que la ronda de contactes començarà a principis de la setmana que ve. Puigdemont ha comparegut després que el Parlament hagi aprovat la resolució aquest dijous que el presenta com a candidat "legítim" del Parlament amb la majoria per ser reelegit.

Fins ara JxCat havia dit que mantenia Puigdemont de candidat però el mateix president ha justificat la decisió per la urgència de fer Govern i aixecar el 155. "Ateses les circumstàncies, aquesta

és la manera perquè es pugui acordar un nou Govern el més ràpid possible (...) Cap motivació

indivual és indispensable per al nostre moviment, i sé que el camí que tenim al davant és llarg i ple de dificultats".

El president ha criticat la repressió de l'Estat i l'actuació del govern espanyol i el Tribunal Constitucional contra la seva candidatura, de manera que també ha avançat que ha presentat una demanada al comitè dels drets humans de les Nacions Unides contra l'estat espanyol per la vulneració dels seus drets polítics. Aquest és un primer pas cap a la "internacionalització" del conflicte, ha dit Puigdemont. "Que el món conegui millor els abusos d’un règim que posa el seu cap d’Estat al front de l’estratègia d’anar a per els catalans i inoblidable “a por ellos” alentat des d’una monarquia que ja ha deixat de representar, per decisió pròpia, a tots els ciutadans, i que només vol representar els qui pensen d’una determinada manera", ha dit en el seu discurs.

Paral·lelament, el president de la Generalitat ha dit que convocarà els càrrecs electes republicans a Bèlgica per engegar el Consell de la República, que ha de "liderar el camí cap a la independència efectiva". "Catalunya s’ha guanyat el dret a esdevenir una república independent, democràtica i

de dret, i aquest objectiu és irrenunciable i és sobre el qual cal continuar fent política

des de l’interior i des de l’exterior", ha explicat Puigdemont.

El president s'ha compromès a "mantenir la legitimitat de la república" votada en el referèndum de l'1 d'octbre i "ratificada pel Parlament" el 27 d'octubre. "Treballar, mentre pugui gaudir de llibertat, per fer-la possible", ha conclòs.

Missatge institucional del president de la Generalitat de Catalunya https://t.co/acydz8HGlF — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de marzo de 2018

Després de l'anunci, Sànchez ha fet un anunci des del seu compte agraint el nomenament i expressant el seu suport al Govern "legítim" de Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras.

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de marzo de 2018

Sànchez és l'actual president de JxCat i està empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre. Si JxCat l'oficialitza com a candidat, el president del Parlament, Roger Torrent, obriria una nova ronda de contactes per formalitzar-ho i convocar un nou ple d'investidura. Ara bé, aquesta només es podria fer efectiva si el jutge Pablo Llarena l'autoritza a sortir de la presó i participar en el ple.

El ple d'aquest dijous ha reconegut la figura de Puigdemont com a president "legítim" i candidat amb la majoria per ser reelegit després de les eleccions del 21 de desembre. Tanmateix, la resolució independentista -que en matèria de denúncia de la repressió també ha rebut el suport dels comuns-també ha reconegut el referèndum de l'1 d'octubre i la majoria independentista al Parlament que vol un "estat en forma de república" per Catalunya.

Pendent de les negociacions

El missatge de Puigdemont es produirà després d'una tarda de converses al Parlament entre els partits independentistes. L'acord amb ERC de Govern està pràcticament tancat però encara queden serrells; mentre que amb la CUP les coses estan més allunyades. L'objectiu de les negociacions amb els anticapitalistes és aconseguir un consens sobre el full de ruta i els vots dels diputats de la CUP a la investidura, que són imprescindibles per arribar a la majoria absoluta i reelegir el president de la Generalitat.

Des d'aquest dimecres, les assemblees territorials debaten sobre quin posicionament ha d'adoptar la CUP: arribar a un acord (negociant o no propostes programàtiques) o tombar la proposta de JxCat i ERC per "autonomista". Ho decidirà dissabte el consell polític de la formació. Per tant, encara no hi ha una estratègia dels independentistes acabada de definir.

El nou rol de Puigdemont

Després del pas al costat, Puigdemont assumirà un rol des de Brussel·les que encara es debat entre ERC i JxCat aquesta tarda. La llista del president vol donar-li un rol de direcció del Procés des de l'exili, presidint el Consell de la República i impulsant el procés constituent.

El pla de JxCat, tal com va explicar l'ARA, passa perquè hi hagi dos nous espais a Brussel·les. El Consell de la República i l'Assemblea de Representants. Aquesta darrera institució estarà formada per diputats i representants del món local i la societat civil. La seva tasca serà fer seguiment del Consell de la República i del seu president. Aquest òrgan serà l'encarregat d'escollir el president del Consell de la República cada cop que es renovin els diputats al Parlament, de definir la metodologia del Procés Constituent i de la internacionalització de la causa republicana.

El president tindrà la facultat de convocar l'Assemblea de Representants de la República i impulsarà polítiques concretes per materialitzar la República. També assumirà la representació internacional i la relació amb les estructures econòmiques, culturals, socials i cíviques de Catalunya.