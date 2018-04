Puigdemont assegura que no fugirà si la justícia alemanya el treu de la presó i l’obliga a quedar-se al país

Carles Puigdemont assegura que no fugirà si el tribunal superior de Schleswig-Holstein el deixa en llibertat i l’obliga a quedar-se a Alemanya mentre dura el procés d’extradició. “Si la justícia alemanya em diu que puc sortir de la presó però quedar-me a Alemanya, m’hi quedaré, òbviament no m’escaparé”, diu en una conversa des de la presó de Neumünster amb dos diputats del partit Die Linke i difosa a les xarxes per un dels dos representants, Diether Dehm.

“No m’estic defensant a mi mateix, sinó que represento a una institució molt antiga”, continua el president de la Generalitat destituït. Durant l’àudio, també deixa clar que el seu viatge per carretera des de Finlàndia tenia com a objectiu “tornar a Bèlgica” i lliurar-se a “la justícia belga”. Puigdemont també opina sobre les protestes a Catalunya posteriors al seu empresonament. “Estic molt orgullós de la reacció del poble de Catalunya, és molt democràtica”.

Per la seva banda, el seu advocat Jaume Alonso Cuevillas ha assegurat a través de Twitter que el president buscarà una residència a Alemanya per combatre l'argument del risc de fuga.

La decisió d’avui era l’esperada. Hauria estat veritablement excepcional que la fiscalia no admetès ni a tràmit la petició. Ara s’inicia el procés judicial on ja podrem fer al·legacions



A Alemanya el President no té (encara) residència coneguda. Ara treballarem aquest aspecte — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 3 de abril de 2018

Cuevillas ha dit que Puigdemont "no té (encara) residència coneguda a Alemanya". Per això, ara treballaran aquest aspecte per tal de reforçar davant la justícia alemanya la petició de llibertat provisional mentre es discuteix la possible extradició. L'advocat ja havia dit anteriorment que no descartava proposar "alternatives" per evitar la presó incondicional basada en el risc de fuga.