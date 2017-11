Puigdemont assumeix que no podrà ser investit

El president Carles Puigdemont va reconèixer ahir en una entrevista al programa Preguntes freqüents ( FAQS ) que ho té complicat per poder ser investit president de la Generalitat en cas que la seva candidatura guanyi les eleccions. “Puc ser diputat des de Brussel·les, però per ser president haig d’anar a la sessió d’investidura i segurament no hi podré anar”, va admetre en al·lusió al fet que serà detingut si trepitja territori espanyol. Al mateix programa, Puigdemont va sentenciar que no acatava la seva destitució, tot i que els consellers empresonats han reconegut que l’article 155 s’està aplicant a Catalunya. “No acato el 155 perquè soc president i el meu deure és defensar la legitimitat del Parlament, el més votat de la història de Catalunya”, va reblar. El president va denunciar la violència d’un Estat “orgullós d’haver pegat a la gent l’1-O”, i va etzibar que “de miracle no hi ha hagut morts” durant el referèndum. Avalant la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que va dir que els havien amenaçat amb morts si la República s’implementava, Puigdemont va remarcar que l’Estat “estava disposat a tot” i “encara no han dit mai que estan disposats a renunciar a la violència”. I va insistir: “El referèndum pactat no ha deixat mai de formar part de la nostra agenda, però no de la de l’Estat”. “Jo em comprometo a dialogar, a asseure’m, el diàleg és l’única manera de resoldre el conflicte polític”, va insistir el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), que va presentar la seva candidatura ahir a Bèlgica. El president també va avançar al programa de TV3 que el procés constituent es posarà en marxa al començament de la legislatura: “El procés constituent, que ha de ser participatiu, s’aplicarà des del principi per definir quin país volem”.

Durant la presentació de la candidatura, Puigdemont va afirmar que el mandat de l’1-O segueix “intacte” i va plantejar els comicis del 21-D com un plebiscit per “ratificar” que Catalunya vol ser independent: “Hem de recordar a l’estat espanyol, a Europa i al tripartit que l’1 i el 3 d’octubre vam demostrar al món que tenim la capacitat i la voluntat d’esdevenir un estat independent. El dia 21 ho hem de ratificar”, va assegurar ahir des d’un hotel prop de Bruges. El president no va poder comptar amb l’escalf dels seus votants però va estar acompanyat per gairebé un centenar de persones que formen part de JxCat, una llista impulsada pel PDECat però amb voluntat de ser transversal. Per fer-ho, ha aconseguit sumar a la llista un bon nombre d’independents com la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, la dibuixant Pilarín Bayés, l’exseleccionadora espanyola de natació sincronitzada Anna Tarrés, el sociòleg Salvador Cardús i l’exdirector de RAC1 Eduard Pujol, entre d’altres.

Absència de Pascal i Mas

Davant la impossibilitat de presentar una llista unitària amb ERC i la CUP, Puigdemont vol marcar perfil propi amb JxCat i marcar distàncies amb el PDECat. El president ja va advertir que no volia encapçalar una llista de partit sinó que la seva aposta era per una llista transversal. De fet, ahir a Bèlgica no hi havia dirigents del partit. No van assistir a la presentació de la candidatura de JxCat ni la coordinadora general, Marta Pascal, ni el president de la formació, Artur Mas.

“Si hi ha una llista que Rajoy no vol que guanyi és la nostra”, va assegurar. Junts per Catalunya anirà a les eleccions del 21 de desembre sense la llista unitària que reclamava el PDECat i també l’ANC. ERC i la CUP presenten les seves pròpies llistes, tot i que la voluntat de les tres formacions és sumar escons entre les forces sobiranistes després del 21-D per poder tirar endavant el Procés.

El president de la Generalitat va lamentar haver de presentar “a l’exili” la candidatura de Junts per Catalunya perquè l’Estat no ha permès fer-ho a Catalunya, i va apel·lar a superar els interessos partidistes, en una clara al·lusió al cop de porta d’una candidatura unitària. “Hem entès que aquest moment transcendeix els partits polítics. Els fa necessaris, hi han de ser i tenen tota la legitimitat del món a tenir els seus interessos, però el moment ens transcendeix”, va dir Puigdemont interromput diverses ocasions per aplaudiments dels membres de la seva llista. “Si no fugim del partidisme i posem aquesta dosi de generositat que el poble ens demana, no ens en podrem sortir. Hem vingut a portar esperança, a portar dignitat i la màxima unitat possible”, va insistir.

El cap de llista, únic protagonista de l’acte, va assegurar que els comicis serviran per “dir clarament al tripartit del 155 i a Mariano Rajoy” que els catalans no volen el 155. “Aquestes eleccions també van de si el senyor Rajoy guanya o perd. De si els ciutadans de Catalunya accepten la recepta del 155, que de manera il·lícita i il·legal han adoptat el govern espanyol i els seus aliats”, va subratllar el president.

Missatge a Europa

El cap de llista de JxCat també va demanar als votants que enviïn un missatge contundent a la Unió Europea. “Hem de dir a l’Estat i a Europa que a Catalunya la democràcia no es toca, que no es retalla. A Catalunya, la democràcia no s’empresona, no s’envia a l’exili. A Catalunya no i no”, va dir. El president va demanar tant al govern espanyol com a la UE que acceptin el resultat dels comicis. “Si el 21-D surt derrotat el 155, si el tripartit del 155 perd les eleccions, ¿aquella nit es comprometen a derogar el 155? Sí o no?”, va demanar als dirigents del govern espanyol, de Cs i del PSC, i al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Només quatre persones més de la candidatura van intervenir en l’acte, però van fer discursos molt breus per deixar tot el protagonisme a Carles Puigdemont. “Venim per cansar-nos i treballar pels consellers a la presó, pels Jordis i pel Govern a l’exili. De nosaltres tindreu tenacitat, compromís i catalanitat”, va destacar Laura Borràs. Per al conseller Puig, ara comença un “treball transcendental” per guanyar les eleccions. “El 22 de desembre les coses hauran valgut la pena i Catalunya ja no serà la mateixa”, va dir. El centenar de membres de la llista que van viatjar ahir a Bèlgica van acabar la jornada amb una reunió a porta tancada i una passejada pel centre de Bruges abans de tornar cap a la capital catalana.