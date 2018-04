Puigdemont reclama a l'Estat que permeti la investidura de Sànchez: "No hi ha excusa possible"

Tot just després de sortir de la presó de Neumünster, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va posar rumb a Berlín, on ha fixat la seva residència a Alemanya i on aquest dissabte ha estat el protagonista d'una roda de premsa seguida per mitjans de comunicació d'arreu del món. I Puigdemont no ha desaprofitat l'oportunitat per apuntar directament l'estat espanyol al que ha reclamat que deixi de bloquejar la formació de govern a Catalunya i permeti que Jordi Sànchez sigui investit la setmana que ve.

"Ja no hi ha cap excusa possible", ha remarcat tot citant la recent resolució de Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que insta Espanya a prendre les decisions necessàries perquè es respectin els drets polítics de l'expresident de l'ANC, en presó provisional des de fa gairebé sis mesos. Precisament aquest dissabte, el president del Parlament, Roger Torrent, tornarà a proposar Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat.

"Avui hem de reclamar a l'Estat que canviï d'actitud, que deixi d'entorpir" en el funcionament del Parlament, ha insistit en una roda de premsa que ha fet en català, castellà i anglès i que ha començat amb un record als presos polítics i a les seves famílies.

"El veig molt bé, està molt fort", coincideixen diversos diputats de Junts per Catalunya que ahir al vespre van compartir una trobada amb el president de la Generalitat a la capital alemanya. I és que Puigdemont no té previst aturar la seva activitat ara que està en llibertat provisional a l’espera que el tribunal de Schleswig-Holstein decideixi sobre la seva extradició per un delicte de malversació -descartada ja la rebel·lió- i aquest migdia a les 12 oferirà una roda de premsa per explicar les seves intencions en les properes setmanes. També la seva experiència a la presó aquests dotze dies: ahir, a la sortida, va agrair en alemany el tracte rebut pels funcionaris.

A Puigdemont l'acompanya una comitiva de diputats de JxCat que han vingut a Alemanya a donar-li suport, també el líder de Democràtes Antoni Castellà i els diputats d'ERC Gerard Gómez del Moral, Anna Caula, Adriana Delgado i Ernest Maragall.



Ahir, a les portes de la presó, ja va avançar el seu reclam: el president exigeix diàleg al govern espanyol per trobar una solució política al conflicte i que s’alliberin els presos d’Espanya, que a diferència d’ell, estan empresonats preventivament per un delicte de rebel·lió que la justícia alemanya no comparteix. "Ara és l’hora de la política", va assegurar, remarcant la necessitat també que s’impliquin les institucions europees en la solució. Va afirmar, en un discurs en anglès, que és una "vergonya per Europa" que hi hagi presos polítics a Espanya.



La sortida de la presó del president de la Generalitat va generar molta expectació mediàtica, com la que també hi ha aquest dissabte en la seva roda de premsa.

La premsa alemanya s’ha fet ressò de la situació del president i destaquen com el tribunal de Schleswig-Holstein, la dcisió del qual és ferma i no es pot recórrer, ha posat en escac la causa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. L'edició paper del diari local Berliner Zeitung titula «La màgia de l’estat de dret» per descriure la sortida del president de la presó. Remarca que el seu alliberament és una bona notícia per ell i que ha guanyat sol la batalla a Llarena però també recorda que no canvia la situació a Catalunya: l’independentisme segueix en la mateixa situació i no hi ha Govern.