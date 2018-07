Puigdemont pren el control del PDECat per diluir-lo dins la Crida

L’expresident Carles Puigdemont ha guanyat la primera rondaper encaminar el PDECat cap a la Crida Nacional per la República, amb l’objectiu d’acabar-lo diluint dins un nou espai sobiranista més ampli. Ara bé, l’encaix final que tindrà el partit en aquest nou moviment polític és de moment una incògnita i serà producte d’una complexa negociació política, en què tindran un paper clau els exconsellers presos i a l’exili.

Malgrat que dissabte a la tarda, amb la renúncia de Marta Pascal al capdavant del partit, semblava que les tesis del sector crític -favorables a diluir el partit dins el nou moviment- tindrien una victòria incontestable, ahir l’equilibri de forces va quedar més ajustat. Les bases van mantenir el règim d’incompatibilitats per evitar l’acumulació de càrrecs institucionals i de direcció orgànica i van deixar fora de l’executiva els consellers Miquel Buch i Damià Calvet. De resultes de les negociacions in extremis i tenses, tampoc s’hi van incorporar el diputat de JxCat Albert Batet ni l’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals. Ara bona part de la nova direcció dirigida per David Bonvehí és reticent a crear un nou espai que deixi fora de joc el partit. “Haurem de parlar molt”, va reconèixer el nou president del partit davant l’assemblea després de ser escollit pel 65% dels vots emesos. Tot i que, això sí, va animar els militants a sumar-se a títol individual al nou espai de Puigdemont. “Es pot ser del PDECat i de la Crida. És més, si ets del PDECat has de ser de la Crida”, va dir Bonvehí, que a diferència de Pascal manté línia directa amb l’expresident a l’exili. També Puigdemont -va intervenir a l’assemblea a través d’un vídeo- va celebrar que el PDECat es volgués sumar a la Crida: “Sempre hem fet el que tocava”.

I és que, malgrat que en aquest congrés no s’ha debatut obertament en cap ponència, la discussió de fons, a banda dels lideratges, també era quin serà el model d’integració del PDECat a la Crida. El nou estira-i-arronsa començarà ara i s’allargarà fins a la tardor, quan està prevista la convenció fundacional de la Crida amb tots els adherits. Els encarregats de fer una proposta sobre com ha de ser aquest nou encaix seran els exconsellers a la presó i a l’exili, que van rebre el mandat dels associats amb el 94% dels vots. La nova tasca de Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig -els empresonats van demanar ahir unitat al partit a través d’una carta- serà buscar una fórmula i sotmetre-la a votació de l’assemblea. Un mètode de decisió que va ser àmpliament debatut diumenge a la matinada i que va generar la primera topada entre els membres de la nova direcció.

Fonts del sector crític asseguren que la seva tasca ara serà “garantir” que el partit vagi a la Crida i demanen “generositat”. Desconfien que el moviment sigui un “espai de quotes” de formacions polítiques i una “nova federació de partits”, com havia estat CDC amb Unió en el seu moment. Un model que no veuen ni Jordi Sànchez -un dels principals impulsors- ni el president, Quim Torra, que ahir va tornar a situar el nou moviment com un pas necessari per aconseguir la República. I no només això, sinó que amb una estampeta de l’ex primer ministre britànic Winston Churchill, va advertir que en els pròxims mesos “vindran moments difícils” que requeriran el “sacrifici de tots”. Tanmateix, fonts de l’antiga direcció de Pascal -que també formen part del nou equip directiu- defensen que és “compatible” mantenir el partit i sumar-se a la Crida. A més, recorden que el nou espai de Puigdemont està pensat per dissoldre’s un cop s’assoleixi la República i que, per tant, no es poden liquidar les formacions polítiques si després s’han de recuperar. “De partit ja n’hem tancat un”, recorden sobre el procés de l’antiga CDC ara fa dos anys. Malgrat el debat que ja es fa evident dins la formació, fonts del partit recordaven ahir que el que ha de ser la Crida no ho decidirà el PDECat: Puigdemont ja va anunciar que serà cosa dels adherits -ja en són 40.000- en una trobada fundacional.

La recepta de Mas

La cloenda de l’assemblea va comptar amb una última crida a la unitat. Després que el convidat estrella, l’ex primer ministre escocès Alex Salmond, recordés els “anys” que els va costar pactar un referèndum amb la Gran Bretanya, l’expresident Artur Mas va fixar la recepta per aconseguir la República. “La desunió, si es produís, és el verí que pot liquidar l’independentisme”, va dir, taxatiu. Al congrés del PDECat, després de 72 hores intenses, les principals famílies del partit van aconseguir pactar una única candidatura. Ara bé, la unitat no va estalviar el vot de càstig al nou equip de Bonvehí: David Torrents, associat, va aconseguir el 29% dels vots amb una llista feta a correcuita que es va convertir en símbol de protesta després de tres dies convulsos i de moltes reunions a porta tancada.