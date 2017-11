Puigdemont, després d'un mes a Brussel·les: "Ens mereixem tenir un altre país"

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers han volgut commemorar aquest dijous els 31 dies que porten a l’exili a Brussel·les. Ha sigut en un acte en un antic taller d’un pintor belga que va protegir jueus durant la Shoah i també joves de la resistència durant la Segona Guerra Mundial. "Ens mereixem tenir un altre país", ha assegurat el president, Carles Puigdemont, durant l'acte.

La celebració s'ha conduit amb diverses referències a l’exili, en què s'ha escoltat la cançó 'Laura', de Lluís Llach, interpretada al piano pel conseller Toni Comín, i també s'ha llegit el poema de Pere Quart 'Corrandes d’Exili'. Els quatre consellers han parlat breument sobre la seva situació lluny de casa durant aquests dies que tots han considerat "tristos", però alhora s'han mostrat "decidits a continuar el projecte de país".

En aquest sentit, Puigdemont s'ha mostrat disposat a "mirar cap al futur" i ha criticat els esdeveniments actuals a Catalunya amb l’aplicació del 155. "Pràcticament han prohibit llaços grocs, el llenguatge dels mitjans públics, i han expoliat el nostre patrimoni públic amb les obres de Sixena [..] Ens mereixem tenir un altre país”, ha dit. Així mateix, s'ha mostrat esperançat perquè "cap governant s’hagi de protegir fora perquè se sent amenaçat per una deriva autoritària, retalladora de llibertats". "Que no torni a passar mai més", ha dit en referència a la seva pròpia situació.