Puigdemont encapçalarà la llista de Junts per Catalunya a les europees

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont serà el cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions europees del 26 de maig. Així ho ha anunciat la consellera de la Presidència i des d'avui número 2 de JxCat a les eleccions municipals de Barcelona, Elsa Artadi, que ha destacat que la tria d'una "veu lliure" com la de Puigdemont és la millor manera de traslladar a les institucions europees la situació que es viu a Catalunya.

D'aquesta manera, Puigdemont competirà a les eleccions europees contra el que va ser el seu vicepresident, el líder d'ERC, Oriol Junqueras. Els republicans van anunciar dijous que el seu president serà el cap de llista tan a les eleccions espanyoles del 28-A com a les europees del 26 de maig, amb l'objectiu, van dir, de denunciar la situació d'excepcionalitat que suposa que el president del partit estigui a la presó.

La possibilitat que Puigdemont fos el cap de llista de Junts per Catalunya a les europees ja fa temps que es valora. Avui s'ha confirmat després que JxCat, la Crida i el PDECat hagin tancat definitivament un acord per les llistes a les eleccions espanyoles, europees i a les municipals per Barcelona. Canvia així d'opinió respecte el que va dir el passat mes de novembre, quan en una entrevista a Catalunya Ràdio va afirmar que no volia liderar cap llista a les europees i que "només seria candidat com a número 2 d'Oriol Junqueras" en una llista unitària.

És el moment de fer un pas més per internacionalitzar el dret a l'autodeterminació de Catalunya des del cor d'Europa per a tot el món. pic.twitter.com/6vmwF4Ehsq — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de març de 2019

Tanmateix, les reticències dels republicans a forjar una llista amb JxCat han portat aquest espai a crear la seva pròpia candidatura i deixar-la en mans de Puigdemont, que serà el candidat. De fet, després que el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, prohibís fa tres setmanes una conferència a l'eurocambra que havia d'oferir l'expresident català juntament amb l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont ja va assegurar que aquest veto és "un argument de pes" per presentar-se com a candidat.

En un missatge al seu compte de Twitter, l'expresident de la Generalitat ha defensat que "és el moment de fer un pas més per internacionalitzar el dret a l'autodeterminació de Catalunya des del cor d'Europa per a tot el món".