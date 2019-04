Puigdemont, sobre la formació d'un nou govern espanyol: "No donarem cap xec en blanc"

L’expresident Carles Puigdemont ha avisat aquest divendres al president espanyol, Pedro Sánchez, que no li oferirà “xecs en blanc”. “Nosaltres no som els del xec en blanc (...) hi ha qüestions que tenen a veure amb la dignitat del país que no són negociables”, ha afirmat Puigdemont en un missatge gravat al primer míting de campanya de JxCat, a Manresa, apostant també pel "diàleg" amb "qualsevol govern" sorgit de les urnes.

Al Teatre Conservatori de la ciutat, davant de centenars de persones (tot i que hi havia cadires de buides entre les cinc-centes localitats), Puigdemont també s’ha referit a les crides al vot útil, que aquesta campanya reivindica el PSC. “Sentirem moltes apel·lacions al vot útil, des de l’1 d’octubre hem constatat que no hi ha millor utilitat que la d’anar junts”, ha asseverat, reivindicant de nou la defensa de la llista unitària enfront d’Esquerra i del vot independentista enfront la possibilitat que els socialistes catalans siguin primera força el 28-A a Catalunya. "Que no ens enganyin", ha afirmat.

🎥 president @KRLS: "No donarem cap xec en blanc a ningú, tenim clares les línies que no volem que es traspassin. Nosaltres som els de les garanties per Catalunya. No ens desviarem de les eines pròpies de la democràcia: el diàleg, la negociació i la política" #FemHoJunts pic.twitter.com/7zSlE2jrpG — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 12 de abril de 2019

Per la seva banda, la número dos de la candidatura, Laura Borràs, ha posat veu a una carta de Jordi Sànchez, des de Soto del Real: "Si avui Espanya fos una democràcia plena, jo avui estaria a Manresa en el primer acte de campanya". També ha afirmat: "No tinc res a témer ni res per demanar perdó. No demanaré a cap tribunal ni davant de cap candidat perdó per l'1 d'octubre. Us demano que tampoc ho feu vosaltres".

Seguidament, la candidata ha afegit que "no val la por" al tripartit de la dreta per regalar els vots i ha alertat d'uns efectes similars als d'un govern del PSOE i Ciutadans. "No oblidem", ha dit, sobre la violència policial de l'1 d'octubre i també sobre qui va donar suport a l'aplicació del 155.

Nogueras: "Apartar Puigdemont? Nosaltres donarem veu a Puigdemont"

Míriam Nogueras, la número tres de la candidatura de JxCat, ha enviat un dard enverinat als socis de Govern: "Nosaltres no tenim cap aspiració a ser el partit hegemònic d'una autonomia maltractada: no som els que ens dobleguem, a Madrid ho tenen clar, la candidatura que més pot fa a Madrid és la candidatura de JxCat".

També ha fet referència als mitjans de comunicació de Madrid, citant una editorial de El País en què apostava per "apartar Puigdemont", aprofitant que l'excoordinadora del PDECat, Marta Pascal, va dir que no es podia governar des de Waterloo i posant la creació d'un nou partit sobre la taula.

"Apartar Puigdemont? Nosaltres som aquí per donar veu a la molt honorable president Puigdemont i als nostres exiliats i empresonats", ha afirmat Nogueras. Ha situat al mateix nivell el PSOE i el PP, recordant que els socialistes van aplicar el 155 però que també s'ha negat a donar suport a una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre els atemptats del 17 d'agost del 2017.

També Francesc Dalmases ha reivindicat la defensa de la llista unitària de l'independentisme que ha fet JxCat i ha demanat a l'electorat que "reconegui" a les urnes l'opció política que ha demanat unitat. "Som els que bloquejarem tot el que vagi en contra de Catalunya, els que mai pactarem amb ningú que vagi en contra de les forces independentistes", ha considerat. Paral·lelament, també ha carregat contra els comuns per no posicionar-se, ha dit, de forma clara en relació a la independència.

Bonvehí recorda l'última campanya de CDC: "Vam dir que faríem fora Rajoy i lluitaríem per l'autodeterminació"

El president del PDECat, David Bonvehí, ha començat el seu discurs recordant el darrer míting de CDC, ara ja extingida, amb Francesc Homs al capdavant en la campanya de les eleccions del juny de 2016. "Aquell dia, en Quico Homs, davant de tothom, va dir que faríem fora a Mariano Rajoy i el PP de Madrid i que aniríem a lluitar pel dret a l'autodeterminació (...) Ara podem dir que hem fet caure dos presidents del govern espanyol per no haver respectat l'autodeterminació de Catalunya", ha afirmat el president del PDECat, reivindicant el rol a Madrid del seu grup parlamentari.

Tres anys després, i amb una altra marca electoral, Bonvehí ha definit Junts per Catalunya com un "instrument polític" per aquells que vulguin que els "interessos de Catalunya" a les institucions catalanes, espanyoles i europees. "És un instrument per a la ciutadania per presentar-nos conjuntament a les eleccions", ha dit Bonvehí.

Per la seva banda, el fins ara eurodiputat i número quatre de la candidatura, Ramon Tremosa, ha centrat el seu discurs en la denúncia del dèficit fiscal, d'infraestructures i d'inversió de l'Estat a Catalunya.