Marta Pascal: "Un partit nou podria ser una opció"

La senadora i antiga coordinadora del PDECat, Marta Pascal, una de les veus més crítiques amb Carles Puigdemont a la formació, amb qui discrepa obertament des de la moció de censura a Mariano Rajoy, afirma en una entrevista a ' La Vanguardia' que no descarta presentar-se a les pròximes catalanes amb un nou partit. "Podria ser una opció", ha dit.

"El referèndum pactat és l'única opció possible per a Catalunya", ha insistit. També ha marcat distàncies amb l'actual direcció del PDECat: "Discrepo de la subordinació de David Bonvehí", insisteix a l'entrevista. "Molta gent se sent òrfena i crec que els hem d'atendre", ha explicat: "Estic disposada a parlar clar, això no pot seguir així". En aquest sentit, la senadora (que va ser escollida pel Parlament a proposta de JxCat, ja amb reticències des d'alguns sectors), s'ha reivindicat com a "independentista". "Però també crec en l'aprofitament de l'autogovern i en la necessitat de ser útils a la societat", recalca, cosa que considera "un dels signes de referència de la nostra tradició política".

"Les meves discrepàncies amb Puigdemont venen de lluny", exposa la senadora: "Jo era partidària de convocar eleccions a finals de l'octubre del 2017. Mai ens hauríem d'haver deixat prendre l'autogovern". En el mateix sentit, considera que es van fer "massa cessions a la CUP, una organització amb la qual no tenim res a veure". "Vaig ser contrària a la renúncia d'Artur Mas", insisteix: "No hauríem d'haver cedit tant espai a l'esquerra, ens vam deixar desdibuixar". En el mateix sentit, critica que "no es pot dirigir Catalunya des de Waterloo, ni des de l'emotivitat desbordada i l'antipolítica".

En l'entrevista, Pascal defineix fil per randa les discrepàncies amb Puigdemont respecte a la moció de censura de Mariano Rajoy. "Estava fred. Va encarregar unes declaracions contràries des de Brussel·les", assegura: "Segurament considerava millor mantenir un escenari de forta confrontació". Per aquest motiu, Pascal va continuar sumant suports a la moció de censura en paral·lel a Puigdemont. "Ho vaig tenir clar des del principi, la moció de censura era el pas necessari per intentar obrir un nou temps polític", assegura. "Vam exercir la nostra responsabilitat com a direcció del PDECat", insisteix la senadora: "Puigdemont sabia que la moció anava guanyant suports, i el dimarts 29 Pablo Iglesias el va posar al corrent".

En el mateix sentit, titlla d'"error greu" l'esmena a la totalitat als pressupostos de Pedro Sánchez que va presentar el PDECat sota "ordres de Puigdemont". "Hauríem d'haver negociat a fons els pressupostos, ¿o és que volem regalar a un partit d'extrema dreta l'eix de la influència política a Espanya?", es pregunta.