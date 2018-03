Puigdemont: "És més important un jutge que dos milions de catalans?"

"De què han servit les eleccions i els resultats d'una candidatura si un jutge ofèn el programa electoral i el posa sota sospita de ser perseguit perquè la proposta no li agrada a ell o als seus amics del govern espanyol?" El president Carles Puigdemont ha estat el protagonista aquest dissabte de la reunió que els diputats de Junts per Cataunya han fet a Vilafranca del Penedès. Amb la investidura de Jordi Sànchez vetada pel Tribunal Suprem, Puigdemont ha acusat el jutge Pablo Llarena "d'usurpar la funció que en democràcia té el Parlament" i s'ha preguntat si "és més important un jutge que més de 2 milions de catalans?", en referència als votants que el passat 21 de desembre van fer confiança a les candidatures independentistes.

"Per què un jutge que no ha votat ningú pot determinar si un diputat que té tots els seus drets intactes pot ser o no president?", ha insistit el líder de JxCat, que ha intervingut per videoconferència en la trobada. Puigdemont ja va ser vetat pel Tribunal Constitucional i, després de la decisió del Suprem contra la investidura de Sànchez, s'ha fet evident que tampoc hauria pogut ser investit si s'hagués posat a disposició de la justícia espanyola.

"Tenim la consciència clara que Catalunya representa una oportunitat per Europa. Ens miren amb interès i amb gran interrogant. Part de la ciutadania europea es demana per què hi ha presos polítics i per què hi ha un estat que no respecta resultats electorals", ha subratllat. De fet, malgrat els entrebancs polítics i judicials -i la manca d'entesa entre les formacions independentistes per formar govern- s'ha mostrat optimista respecte el futur proper. "Som conscients que guanyarem, perquè si el nostre potencial de victòria no fos creïble, l'estat espanyol no hauria anat tan enllà destrossant el seu estat de dret per aturar-nos. La democràcia prevaldrà sempre sobre l'autoritarisme, la intolerància i l'odi", ha remarcat.

JxCat es constituïrà en "moviment polític"

Els diputats de Junts per Cataunya han escoltat atentament les paraules del president que, alhora, va ser el principal promotor d'una candidatura que es va formar a corre-cuita un cop el govern espanyol va dissoldre el Parlament i va convocar eleccions per al 21 de desembre. ""JxCat és una eina nova, de recorregut, que ha de predicar amb l'exemple de fer nova política. Hi ha molta esperança dipositada en l'evolució de JxCat, que no és només un grup parlamentari o una candidatura electoral per un moment determinat", ha sentenciat.

Les eleccions municipals i europees de l'any que ve són la primera comtesa electoral al calendari -si no s'han de repetir eleccions al Parlament- i els partits ja comencen a definir es seus caps de llista. De moment, més enllà d'aquest convenciment que JxCat és un "moviment polític de recorregut", Puigdemont no ha detallat quins són els seus plans, més enllà que treballar per la república des de Bèlgica.

"Hem començat una llarga marxa cívica, pacífica i pacient cap a la llibertat nacional. Aquesta marxa demanarà ritmes diferents però només es pot fer endavant, sense recular. No hem tornat ni volem tornar a l'autonomisme tronat", ha explicat.