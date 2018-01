Puigdemont insisteix que vol tornar a Catalunya amb "seguretat" i després de ser investit president

"Vull tornar amb seguretat i amb tota la legitimitat a Catalunya com a president elegit per un Parlament". Així s'ha expressat aquest dimarts Carles Puigdemont en el marc d'un acte organitzat pel CDR Montpeller a la localitat francesa. En una intervenció per videoconferència, Puigdemont ha dit que l'escenari que ell desitja "no és possible" ara mateix perquè "hi ha una amenaça" d'impedir-li ser president. Una referència clara a la seva detenció un cop entri en territori espanyol.

"La pregunta que ens hem de fer és si acceptarem aquesta situació a l'Europa del s.XIII", ha afegit. Puigdemont, de fet, ha lamentat "el silenci de la majoria d'estats europeus" davant la repressió de l'Estat, l'existència de presos polítics a Espanya i el fet que part del Govern hagi d'estar a l'exili. "Si [el govern espanyol] ens obliga a continuar a l'exili, on és la democràcia?", s'ha preguntat, queixant-se del fet que Mariano Rajoy no accepti els resultats del 21-D després d'haver imposat els comicis i les "regles del joc" dels mateixos.

Puigdemont, que ha ressaltat el caràcter pacífic del moviment independentista català, ha deixat clar que "la solució vindrà a través de la negociació i el diàleg polític, no a través dels tribunals [...] Del reconeixement que hi ha un problema polític que requereix una solució política", ha insistit. En l'acte, de "solidaritat amb el poble català", també han intervingut l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, la diputada al Congrés d'ERC Ana Surra i David Grosclaude, conseller regional Aquitaine del Partit Occità.