Puigdemont convoca divendres el grup de JxCat a Brussel·les per abordar les negociacions

Les negociacions per la mesa del Parlament i la investidura segueixen a cavall entre Barcelona i Bèlgica i Puigdemont ha citat aquest divendres el grup parlamentari a Brussel·les per abordar les negociacions. Segons ha avançat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ARA, el president traslladarà així als diputats electes de JxCat els seus plans de cara a la setmana que es constituirà el Parlament, la del 17 de gener, i s'ha de configurar la mesa i la presidència. Dissabte, de fet, hi ha prevista la reunió dels consells nacionals del PDECat amb ERC i també el consell polític de la CUP, i s'acabarà de perfilar un eventual acord entre els independentistes.

Aquesta setmana Junts per Catalunya vol tancar, almenys, l'acord per configurar la mesa del Parlament, un pas clau que condicionarà la legislatura: els independentistes necessiten majoria en aquest òrgan si volen intentar la investidura de Puigdemont per la via telemàtica. Interpreten que com que el reglament no ho prohibeix explícitament, correspon a la mesa de la cambra decidir si el candidat pot defensar el seu programa a distància, ja sigui per videoconferència o delegant el discurs a un diputat del seu grup.