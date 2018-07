Puigdemont puntualitza que no va "retirar la confiança" a Pascal però celebra el canvi a la direcció del PDECat

Carles Puigdemont nega haver "retirat" la confiança a Marta Pascal com a coordinadora general del PDECat. L'exlíder de la formació va adduir no tenir la seva confiança i precisament en aquest matís és en el que s'ha agafat Puigdemont. "Un pot tenir la sensació de si rep o té o no té la confiança, però jo no he retirat la confiança a ningú", ha dit l'expresident en ser preguntat per aquesta qüestió en la roda de premsa que ha ofert des de Brussel·les conjuntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

Encara no s'havia pronunciat sobre l'assemblea del PDECat del cap de setmana passat tot i el seu protagonisme des de la distància. Els moviments del seu entorn i del sector crític van acabar tombant Marta Pascal, que va anunciar la seva dimissió i va deixar pas a una nova direcció, no gaire diferent a l'anterior però amb un nou segell que ha de facilitar el trànsit cap a la Crida Nacional per la República. N'és un exponent la vicepresidenta, Míriam Nogueras, també diputada al Congrés i que podria assumir un rol de més pes a Madrid.

"És evident que no pot ser que la coordinadora no tingui la confiança del president Puigdemont, jo no la tinc", deia fa una setmana Pascal davant els mitjans, acompanyada de membres destacats de la formació. Tanmateix, Puigdemont ha remarcat que va "agrair la feina" a l'excoordinadora del partit i que li va reconèixer la seva "dificultat". Malgrat això, ha considerat que la convenció "va fer el que havia de fer" i s'ha mostrat convençut que el nou president, David Bonvehí, i Nogueras "faran la feina que els han encarregat els associats".